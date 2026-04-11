La afición se despiridó en el Pazo de las aspiraciones de play off
La afición se despiridó en el Pazo de las aspiraciones de play off | José Paz

Galería | El Pazo en el COB-Cantabria: una pena, pero toca pedir la hora

PRIMERA FEB

El COB se ha quedado sin opciones de play off, está salvado y su juego se ha hundido totalmente en un final de temporada en el que no jugará por nada

Jorge Ron
Jorge Ron
Publicado: 11 abr 2026 - 23:28 Actualizado: 11 abr 2026 - 23:29

Es el mismo equipo, pero cuesta mucho reconocerlo. El COB ha enterrado sus opciones de play off y sigue bajando la nota a la temporada cuando ya no tiene remedio para compensarlo. Tres derrotas consecutivas y una caída en picado de su rendimiento para dejar sin ilusión alguna a sus aficionados y dejar en entredicho cualquier mínima ambición en el proyecto.

El mensaje de la temporada pasada no ha servido para nada. La liga le vuelve a pasar por encima a un club que se ha quedado de brazos cruzados viendo como los rivales reforzaban sus plantillas y creyendo que los milagros ante el Estudiantes, el Obradoiro, el Alicante o el Menorca eran lo normal.

Mejoraron los arriba, los del medio y los de abajo y el COB cambió un cromo por otro y para colmo el que vino ni encaja con lo que hay ni rinde mejor que el que se fue. La consecuencia, la clasificación va bajando peldaños a un equipo que ya no tiene energía para competir y ha perdido el estilo para jugar. Sin confianza alguna y con un baloncesto que va enfangándose cuando toda lidiar contra el marcador, los ajustes del rival o las exigencias de sus aficionados, que ayer no reprocharon nada hasta que sonó la bocina, pero en la peor entrada de la temporada y con las mismas sensaciones que su equipo, que estaban allí por orden del calendario, pero deseando que suene la campana.

El Pazo en el COB-Cantabria: una pena, pero toca pedir la hora
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