Galería | El Pazo en el COB-Cantabria: una pena, pero toca pedir la hora

El COB se ha quedado sin opciones de play off, está salvado y su juego se ha hundido totalmente en un final de temporada en el que no jugará por nada

Es el mismo equipo, pero cuesta mucho reconocerlo. El COB ha enterrado sus opciones de play off y sigue bajando la nota a la temporada cuando ya no tiene remedio para compensarlo. Tres derrotas consecutivas y una caída en picado de su rendimiento para dejar sin ilusión alguna a sus aficionados y dejar en entredicho cualquier mínima ambición en el proyecto.

El mensaje de la temporada pasada no ha servido para nada. La liga le vuelve a pasar por encima a un club que se ha quedado de brazos cruzados viendo como los rivales reforzaban sus plantillas y creyendo que los milagros ante el Estudiantes, el Obradoiro, el Alicante o el Menorca eran lo normal.

Mejoraron los arriba, los del medio y los de abajo y el COB cambió un cromo por otro y para colmo el que vino ni encaja con lo que hay ni rinde mejor que el que se fue. La consecuencia, la clasificación va bajando peldaños a un equipo que ya no tiene energía para competir y ha perdido el estilo para jugar. Sin confianza alguna y con un baloncesto que va enfangándose cuando toda lidiar contra el marcador, los ajustes del rival o las exigencias de sus aficionados, que ayer no reprocharon nada hasta que sonó la bocina, pero en la peor entrada de la temporada y con las mismas sensaciones que su equipo, que estaban allí por orden del calendario, pero deseando que suene la campana.