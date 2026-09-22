Sergio Rodríguez renueva un mes más con el COB

El COB arranca la semana del inicio de liga y va clarificando la situación en la que llegará al partido del sábado ante el Tizona (19:00 horas). Salvo sorpresa, el pívot Javi Nicolau no estará disponible, pero el club ha firmado por un mes más al alero Sergio Rodríguez.

Con este movimiento, el COB podrá contar con 12 jugadores para la primera jornada, al estar en dinámica del primer equipo el base Dario Pérez. El base júnior ya ha jugado durante toda la pretemporada y Moncho López confía plenamente en él para dar minutos de rotación en los partidos.

Sergio Rodríguez empezó entrenando con el equipo en las dos semanas de trabajo previo al inicio de la pretemporada que se realizaron en el pabellón de Os Remedios y el club le ofreció un contrato temporal de un mes que terminó el pasado sábado, tras el partido contra el Palencia. La actitud y el rendimiento del alero han sido impecables y el club selló ayer su continuidad por un mes más.

De esta manera, Sergio Rodríguez iniciará su tercera etapa en el COB y la segunda con Moncho López como entrenador. Con 32 años, aportará minutos de calidad tanto en el puesto de alero como de ala-pívot y experiencia para un equipo en el que ha sido uno de los jugadores más destacados durante toda la pretemporada.

La presencia de Sergio Rodríguez ayudará además a equilibrar la baja de Javi Nicolau. El pívot no consigue superar los problemas físicos que arrastra y no tiene fecha fija para poder debutar. Las previsiones que manejaba el cuerpo técnico eran que se incorporarse a la dinámica del equipo la semana pasada o, con seguridad en esta, y que no tuviese problemas para tener minutos en el partido ante el Tizona de este sábado. Ayer Javi Nicolau no entrenó con el grupo y no parece que lo pueda hacer en toda la semana, pero tampoco hay una previsión definitiva de cuándo podrá hacerlo. Una situación complicada y que limita todavía más al equipo en su principal hándicap, la capacidad física cerca del aro.

Tener a Sergio Rodríguez permitirá a Moncho López dar minutos a Jan Zídek en el puesto de cinco y equilibrar la rotación de ala-pívot que tienen Sean McDonnell y el propio Zídek.

Además, la enfermería cobista tiene a dos jugadores más con molestias, pero de poca gravedad y que no les impiden entrenar ni ponen en riesgo su presencia para el partido del debut contra el Tizona en el Pazo.