Reválida cobista en el Pazo

El COB recibe al Estudiantes en un nuevo capítulo de la serie interminable de partidos que llevan afrontando los de Moncho López desde hace semanas. Empezó ante este mismo rival en la Copa España y siguió teniendo que recuperar el aplazado ante el Fuenlabrada. Sin descanso, con pocas sesiones para entrenar y, hasta ahora, muchas bajas.

Se aferran al Pazo para pensar en positivo y difuminar las dudas que dejaron en la salida del viernes a Cartagena. Con el optimismo que les da el ser siempre competitivos ante su público, pero en la presión de empezar a descolgarse de la pelea por un play off que se han autoimpuesto como objetivo.

El pedigrí del rival redondea el cartel de un partido con todos los alicientes. El Estudiantes llega al Pazo con muchas bajas, pero abrumador en el listado de los que estarán presentes. Sobre todo el perímetro. La pareja de bases, Goran Filipovic y Sergi García, podría ser, sin problema, la mejor de la categoría de no ser porque la presencia de Jayson Granger la supera por sí solo. El uruguayo no estará en Ourense y su baja ayudará a equilibrar la balanza.

Los que sí están

El resteo de exteriores deberían ser la clave del partido. Para bien o para mal. El COB tiene que ser superior en la zona, por número y centímetros, pero sufrirá para contener a una batería interminable y que ya lo castigó en los dos enfrentamientos anteriores. Sasu Salin y Omar Silverio tienen calidad y muñeca para decidir por sí solos.

Ahí es donde los de Moncho López tienen que dar un paso adelante si quieren aspirar a la victoria. Tiene que ser más el COB que acabó arrinconando al Alicante que el que dejó jugar con alegría al Cartagena. Ante un rival con tanta pegada esa última versión sería definitiva esta tarde.

Todo lo contrario en las zonas. Romaro Gill “explotó” en la Copa ante el Estudiantes y ahora se queda antes pares más bajos. Solo queda sano Asier González y Tanner McGrew tendrá que jugar más cerca del aro de lo habitual. Además, el equipo ourensano vuelve a tener la rotación completa con los tres “cincos” para no tener que dosificar nunca el esfuerzo. Necesita ser superior ahí para compensar la diferencia de calidad y de puntos que hay en el exterior.

Aunque seguro que el Estudiantes encuentra desde la pizarra alternativas a las bajas. A lo que no llegue el rotulador lo hará la competitividad de sus argentinos. Lucas Giovannetti, Pato Garino y Juampi Vaulet tienen centímetros para jugar dentro y versatilidad para hacerlo por fuera. Físico para competir con los interiores del COB y versatilidad para castigar tanto jugando a la carrera como en estático. Experiencia y galones los dos últimos para echarse el equipo a la espalda cuando más falta hacer.

Un rival de máxima complejidad para el COB, pero el partido perfecto para disparar de nuevo la ilusión en el Pazo.