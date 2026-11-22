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Un debate político debería servir para contrastar ideas, propuestas y modelos de país. Sin embargo, el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo invita a reflexionar sobre una cuestión que va mucho más allá de la política: el poder de la comunicación.
En estos encuentros no solo importa lo que se dice, sino cómo se dice. El tono de voz, la seguridad, los gestos o la capacidad de responder pueden llegar a pesar tanto como los propios argumentos. Y ahí surge una pregunta inquietante: ¿valoramos las propuestas de nuestros representantes o simplemente quién consigue transmitirlas mejor?
Comunicar bien es fundamental en política, pero no deberíamos confundir la capacidad de persuadir con la de gobernar. Porque un buen discurso puede ganar un debate, pero no necesariamente demuestra quién tiene las mejores soluciones.
Paloma Nouhaud
(Barcelona)
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