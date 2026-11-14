Unai Mendikote: “Quiero que el COB gane siempre menos contra mí”

El Pazo siempre recibe con cariño a los exjugadores, pero Unai Mendikote y el COB vivieron un flechazo a primera canasta que parece haber quedado para siempre. “Este partido es el más especial que puedo jugar. Jugar contra el COB y más en Ourense, ya te puedes imaginar el significado que tiene para mí. Para mí es un día marcado. Es especial porque es reencontrarse con muchísima gente con la que he disfrutado mucho del baloncesto y fuera del baloncesto. Yo quiero que ganen todos los partidos menos los dos que jueguen contra mí”, asegura el alero de Sestao. Y añade: “Al final cada jugador pasa por mil clubes y va buscando un poco ese camino en el desierto que digo a veces, pero desde luego que para mí Ourense es el equipo más especial. Soy un seguidor del COB, ya no solo a nivel de resultados, sino que sigo manteniendo contacto semanal con gente de la ciudad, del staff, jugadores... Me siento conectado con el club”.

Hay jugadores que han estado más temporadas o que tuvieron resultados más destacados, pero Mendikote encajó en Ourense desde el primer día: “A mí me gusta siempre decir que somos gente del norte y tal vez lo que es el día a día lo entendemos de una forma parecida. También venía de una lesión como es el romperse el tendón de Aquiles, que me hacía estar un poco con esa incertidumbre o esa sensación inocente de decir, a ver dónde me estoy metiendo, a ver si me siento querido o si no. A lo mejor el primer año no tuve tanto peso en el equipo, pero la afición me apoyó hasta el último día y me quedé asombrado. Son cosas que me marcan y que las valoro mucho”.

“Moncho es en un entrenador increíble y siempre consigue que el COB tenga una identidad propia”

Se fue en 2025 y su regreso ha estado cerca, pero no se ha vuelto a concretar: “Cada año tenemos conversaciones para ver si encontramos la manera de volver. Si estás con un contacto muy frecuente, incluso con Moncho y con jugadores, siempre suena esa opción. Pero el año pasado no pudo ser, este año tampoco... nunca se sabe. Siempre voy a tener las puertas abiertas o voy a estar dispuesto a plantearme volver al COB”.

Este año debuta en Sevilla: “Ya es un tercer año de volver a cambiar de proyecto, de adaptarte un poco a una ciudad, a un club, pero aquí la verdad que el día a día es fantástico. Un poco adaptándome al sur, que es la primera vez que voy tan abajo en España, y contento porque el equipo, salvo los resultados que a lo mejor teníamos partidos controlados que no hemos conseguido sacar, creo que somos un equipo peleón y dentro del equipo estoy cómodo”. Y confirma la ambición del proyecto hispalense: “Se vio la semana pasada, yendo 3-3 en la clasificación, que tal vez era un comienzo que no se esperaban en el propio club, fichar a alguien como Beka Burjanadze ya es un golpe encima de la mesa de decir: “Estamos bien, pero queremos estar mejor”. Han conseguido que la masa social de este proyecto sea impresionante. Estamos jugando con 5.000 personas todos los días. Y se ve el crecimiento de este club. El equipo es ambicioso, no tenemos un objetivo claro definido, sino que nuestro objetivo es ganar al COB”.

Partido complicado para ambos: “Me parece un partido de los más difíciles por todo lo emocional que hay detrás, pero sin ser tan subjetivo, creo que es un rival muy duro. He visto que han recuperado a todos los jugadores y sobre todo que tienen una identidad muy definida. Al final Moncho es increíble como entrenador y consigue todos los años tener una identidad. Este año, con el perfil de jugadores que tienen, que son grandes tiradores, pues están priorizando mucho la salida de bloqueos, y es un partido que tenemos que ir al barro, porque si no, ni lo competiremos”.