Ucrania: se enredan las negociaciones

Nunca se han paralizado las negociaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a una guerra que se prolonga desde hace cinco años, negociaciones en las que Estados Unidos tiene un papel fundamental, con una delegación formada por el yerno del presidente americano, Jared Kushner y el empresario Witfoff, muy amigo de Trump.

Estos últimos días se había iniciado una nueva reunión en Abu Dhabi en la que estaban puestas grandes esperanzas, entre otras razones porque el propio Trump había tomado decisiones para desbloquear las cosas, ya que necesita como sea apuntarse algún tipo de éxito en esta segunda mitad de legislatura tras el fracaso de las “midterm”. Sin embargo los hados no le han sido propicios: en Abu Dabi no ha habido acuerdo a pesar de la intervención de Zelenski y, además, los representantes de Putin han endurecido sus exigencias. No se conforman con mantener su presencia en el Donbas, a lo que se niega Ucrania, sino que ahora apunta a la OTAN: pretende el ruso que en el acuerdo que se firme se defina el papel que debe jugar la OTAN en el futuro. No se puede olvidar que la crisis política que provocó el Maidán en Ucrania y la violación de sus fronteras por parte de Rusia, tuvo como origen el temor de Putin a que tras el acercamiento de Ucrania a la UE se abrieran las puertas de la OTAN a Ucrania y a otros países de la antigua URSS.

Para mayor desgracia de Ucrania, esta fase negociadora se produce tras el ataque civil más grave que ha sufrido hasta ahora

La situación por tanto no avanza y las negociaciones se enredan a medida que pasan los días. Zelenski, al escuchar la palabra OTAN, ha exigido que la UE se sume al equipo negociador, no quiere que Trump haga avances que demuestren lo que es un secreto a voces: que su objetivo es que se cierre un acuerdo de paz cuanto antes porque los estadounidenses están hartos de poner dinero en una guerra inacabable. El presidente ucraniano sabe que con la UE en la mesa negociadora tendría una voz amiga que conoce perfectamente las ansias expansionistas de Putin -que abarcan a algunos países de la UE- y por tanto Zelenski no acepta acuerdos que supongan que Rusia le gana a Ucrania la batalla por la soberanía del Donbás.

Para mayor desgracia de Ucrania, esta fase negociadora se produce tras el ataque civil más grave que ha sufrido hasta ahora. Varios drones y bombas guiadas, más una bomba FAB, han destruido una escuela subterránea -para protegerse de ataques nucleares- en la región de Zaporiyia. A tres días del siniestro, se continúan buscando restos de los muertos, se han rescatado más de 60 cadáveres y se calcula que las víctimas mortales llegarán a ochenta. Una operación intolerable desde el punto de vista humanitario que conmueve a Ucrania, a Europa y a todo el mundo.

En la guerra de Ucrania contra Rusia, desgraciadamente no se ve luz al final del túnel.