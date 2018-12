Borrar grafitis del Archivo Histórico vale 2.000 euros

Hace seis meses que los vándalos actuaron contra la fachada del Archivo Histórico Provincial de Ourense, en la calle Hernán Cortés. La horrible pintada que se ve en uno de los muros de este Bien de Interés Cultural está siendo restaurada durante estos días por una empresa especializada. En jornada de mañana y tarde, la restauradora Rita Sanmamed, de la empresa Tomos–con más de 30 años de experiencia en conservación de patrimonio en Galicia– se encarga del minucioso trabajo de limpieza.

El objetivo es que la intervención sea mínima para no dañar la piedra. Para ello, la Xunta ha invertido unos 2.000 euros en la limpieza. "É a primeira vez que acometemos unha acción así e espero que sexa a última", dice Pablo Sánchez Ferro, director del Archivo.

"Quizás me lleve más de un día", cuenta la restauradora mientras aplica el producto."Es muy mecánico. Se echa producto en la pintura para reblandecerla y a base de disolventes se va sacando. Después se neutraliza con agua el producto". Hay zonas difíciles. "En ese caso, se va sacando poco a poco con bisturí. En piedra siempre es más complicado, y depende de si es más porosa o no, hay que insistir. Lo importante es no dañarla, más si es patrimonio", añade.