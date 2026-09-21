Dúas empresas optan ás obras de mellora de Santa Baia de Berredo, na Bola

HUMANIZACIÓN

O proxecto mobilizará un investimento total de 260.000 euros entre a Xunta e o Concello da Bola para arranxar dous viais deteriorados na parroquia de Berredo

Exterior de la iglesia parroquial de Santa Baia, en A Bola.
Exterior de la iglesia parroquial de Santa Baia, en A Bola. | La Región

O proxecto de humanización na parroquia de Santa Baia de Berredo, no concello da Bola, avanza na súa tramitación despois de que a Xunta recibise dúas ofertas para executar as obras. A actuación saíu a licitación por un importe próximo aos 190.000 euros e ten como obxectivo principal a renovación do pavimento nos lugares de Anxá e A Eirexa.

Segundo os detalles técnicos, os traballos centraranse na mellora de dous camiños que na actualidade presentan un firme deteriorado. Trátase das vías que conectan a estrada autonómica coa capela situada no núcleo de Anxá e coa igrexa parroquial da Eirexa. A obra dotará a estes accesos dun novo pavimento, mellorando así o tránsito nestes treitos onde conviven a diario o tráfico rodado e o uso peonil.

Esta intervención está integrada dentro do Plan Hurbe da Administración autonómica e mobilizará un investimento global de 260.513 euros, grazas a un convenio de colaboración institucional. Deste xeito, a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas achegará o 70% do orzamento, ademais de encargarse directamente da contratación e da execución das obras. Pola súa banda, o Concello da Bola asumirá o 30% restante do financiamento e comprométese a asumir as tarefas de conservación e mantemento unha vez que os viais estean rematados.

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