El BNG lleva la mina de A Gudiña a las Cortes

El Bloque Nacionalista Galego registra iniciativas en las Cortes del Estado para exigir explicaciones al Gobierno ante la falta de una evaluación de impacto ambiental transfronteriza en la concesión minera “San Juan”, situada en el municipio de A Gudiña, a escasos dos kilómetros de la frontera con Portugal. La organización nacionalista critica la inacción del Ejecutivo ante un conflicto diplomático abierto con la República Portuguesa.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, denuncia que “estamos diante dun proxecto mineiro de enorme magnitude, con impactos ambientais severos e evidentes máis alá da fronteira, que foi prorrogado ilegalmente pola Xunta da Galiza e frente ao que o Goberno do Estado decidiu mirar cara outro lado”.

La mina de wolframio “San Juan”, recuerda Rego, fue autorizada inicialmente en 2015 con una Declaración de Impacto Ambiental limitada en el tiempo y en el volumen de extracción. “A DIA de 2015 está caducada desde 2019 e non serve para xustificar unha concesión por trinta anos nin para un proxecto que multiplica por máis de dez o volume de extracción previsto”.

Este proyecto minero se sitúa en un entorno de alta sensibilidad ecológica, muy próximo a la Zona de Especial Conservación Pena Maseira y aguas arriba del Parque Natural de Montesinho, en Portugal.