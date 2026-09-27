El estrés hídrico hace mella en la agricultura de A Limia

La recolección de la patata está empezando estos días de finales de septiembre, dependiendo de la zona, ya que en algunas ya lleva semanas, estimando el presidente de la IXP Pataca de Galicia, José Manuel Gómez, un volumen global “un pouquiño inferior á media” y similar al registrado durante el ejercicio anterior.

Aunque los trabajos ya se iniciaron en varias fincas, los profesionales advierten que hay parcelas que tendrán que esperar a otras lluvias para que las plantas terminen de estar “cumplidas”.

El técnico del Inorde, Servando Álvarez, ratifica la caída de los rendimientos calculando que la cosecha registrará una merma productiva situada entre un 10% y un 15% respecto a los niveles históricos habituales. El experto subraya las condiciones fitosanitarias de las tierras, avalando una materia seca superior al 22% que asegura un producto final de calidad gastronómica vinculada a la comarca.

Agria y donata

Lograr posicionarse entre las tres mejores opciones culinarias durante la II Cata Nacional de Patatas celebrada en la feria Alimagro ha puesto el foco en variedades cultivadas localmente como la agria y la donata.

Evaluando los resultados, el agricultor de Vilar de Barrio Juan Souto Salgado cosecha el primer tubérculo en las inmediaciones de la Lagoa de Antela, concretamente en la zona de Gomareite, desde hace 54 años, avalando su rentabilidad en los terrenos que baña el Limia, si bien marcando la diferencia entre los que se sitúan a pie de laguna y los enclavados a mayor altitud.

A pesar de su recorrido comercial de 35 años, los productores advierten que la semilla experimenta un declive genético, resultando “complicada para almacenar” y exigiendo un cuidado adicional durante la extracción para garantizar que “non entre mollada” ni se pele en las instalaciones.

Además, explican que la planta muestra propensión a generar segundos crecimientos o ahuecarse cuando detiene su ciclo vegetativo, sufriendo episodios de estrés térmico, y obligando a los trabajadores a extremar las precauciones agronómicas. Buscando alternativas adaptadas a la nueva climatología, la variedad donata irrumpe en la comarca logrando sorprender a profesionales como el agricultor de Xunqueira de Ambía Víctor Cabido, quien confiesa su asombro al ver que “quedara por diante da agria” en el certamen nacional.

El agricultor destina entre un 50% y un 60% de su cosecha a esta simiente, superando en volumen a opciones consolidadas como la kennebec, argumentando que empezó siendo un cultivo orientado a la industria del frito para demostrar ser “unha pataca moi versátil”.

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Resistencia

Evaluando el rendimiento agronómico de la planta, Cabido destaca que resulta “bastante resistente a practicamente todas as enfermidades” presentes en la zona, aunque reconoce cierta sensibilidad a la alternaria -tizón temprano- durante su fase de desarrollo. El agricultor señala como única desventaja logística que la semilla posee una dormancia “bastante pequena”, provocando que los tubérculos comiencen a grelar al llegar el mes de enero, dificultando su conservación a largo plazo en los almacenes.

Los profesionales del sector exploran otras siembras buscando diversificar las fuentes de ingresos ante los gastos generados por el calor y la sequía. Revisando las opciones de cereales de invierno, el presidente de la comunidad de regantes Nova Limia, Amador Saborido, advierte de la escasa rentabilidad del trigo asegurando que “non o deberiamos sementar naide”, ya que la climatología estropea las cosechas, impidiendo cubrir los costes.

La siembra de colza emerge como una alternativa al ofrecer mayores márgenes de beneficio a pesar de su inversión inicial. Más allá del coste de los tratamientos y los abonos necesarios para su desarrollo, esta planta logra compensar el desembolso económico al alcanzar rendimientos elevados y ser un cultivo de menos exigencias.