Los socialistas de A Merca acuden a la Valedora do Pobo por “insultos” del PP

El portavoz local socialista, Carlos Sousa, ha denunciado en la queja registrada ante la Valedora do Pobo la vulneración del derecho a la participación en asuntos públicos y un hostigamiento coordinado, acusando al regidor popular, Jose Manuel Garrido, y al concejal Rosendo Fernández de liderar “un ataque coral de insultos” a los socialistas.

Según explica, la alcaldía le “denegó arbitrariamente” el uso de la palabra para “impedir la lectura de las impugnaciones y las advertencias de seguridad”, después de que el PSOE forzase la emisión de un informe de Secretaría que señalaba “riesgos graves en materia de seguridad pública” en los presupuestos de 2026. El portavoz denuncia la “parálisis deliberada” de las funciones de la oposición.