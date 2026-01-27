El chef japonés Matsumoto busca en Trives el alma de la cocina gallega

Durante una semana, la cocina tradicional de A Pobra de Trives habló en japonés. O, más bien, fue escuchada con atención, respeto y curiosidad por uno de los chefs nipones más interesados en la gastronomía del norte de España. El reconocido cocinero japonés Matsumoto, conocido en su país por su personal interpretación de la cocina española, conoció el restaurante La Viuda como uno de los ejes de su inmersión profesional en Galicia.

La visita se enmarca dentro de un recorrido impulsado por la Asociación Amigos da Cociña Galega, con el objetivo de acercar la tradición culinaria gallega a referentes internacionales que comparten una misma forma de entender el producto y el territorio. En el caso de Matsumoto, esa conexión fue inmediata. El joven cocinero se sumerge en la esencia de la cocina gallega en busca del cuidado de la tierra, la cultura y la tradición. “Desde o primeiro día púxose a dar servizo no restaurante sen perder detalle do que se cociñaba, ten un montón de coñecementos da nosa cociña”, señala Anxo Fernández, de La Viuda.

El japonés visitó, acompañado por Anxo, la explotación Shiitake Trives de Geli González. | R.M.

Acompañado en todo momento por el chef local Anxo, conocido por todos como Anxo Trives, el cocinero japonés se centró especialmente en conocer de primera mano los pilares de la cocina popular gallega. Caldo gallego, cachucha, lacón o callos fueron algunos de los platos que despertaron su mayor interés, y también “veu moi interesado en ver como se elaboraban os ceboleiros”, no sólo desde el punto de vista culinario, sino también cultural. Aprender cómo se cocinan y, sobre todo, por qué se cocinan así; formaba parte esencial de su aprendizaje.

Con 38 años, Matsumoto dirige en Osaka el restaurante Dukkah, un establecimiento dedicado íntegramente a la cocina del norte de España. Sin embargo, esta visita a Galicia -donde permanecerá cerca de dos meses- responde a una inquietud más profunda: sumergirse en la cocina tradicional gallega desde su origen, lejos de reinterpretaciones, conociendo a quienes producen, transforman y mantienen vivos los sabores.

Durante su estancia en Trives y en la comarca, el chef nipón visitó diferentes productores locales. Conoció los vinos de la zona en la bodega Dominio do Bibei, en Manzaneda; se interesó por la elaboración artesanal de la empanada en la Panadería Caneda; descubrió el trabajo alrededor de la castaña en Amarelante; visitó Shiitake Trives, compartiendo el mundo de estas setas japonesas; la Ganadería Galupa, en Chandrexa de Queixa, y otras explotaciones en Cotarós. “Encántanlle os animais, e está moi atento a todo o que ve”, explica Anxo, que destacó su actitud curiosa y respetuosa en cada encuentro.

“Matsu”, como ya lo llaman de forma cercana, no perdía detalle de cada explicación y preguntaba cómo se cocinaba cada producto, estableciendo paralelismos constantes con su origen. Según él mismo apuntaba, el paisaje y el clima de su zona guardan similitudes con los de esta parte, lo que refuerza su interés por trasladar esa conexión al plato. Más allá de una visita profesional, la estancia de Matsumoto en Trives se convirtió en un intercambio cultural y gastronómico que puso en valor la cocina de La Viuda desde la sencillez, el respeto al producto y la mirada atenta de quien sabe que en la tradición está la verdadera innovación.