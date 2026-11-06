Los sabores del otoño llegan a Ribadavia con una degustación de setas

La Praza Maior de Ribadavia volverá a llenarse de ambiente otoñal este domingo, 8 de noviembre, con una nueva edición de la tradicional degustación de setas, organizada por la Asociación de Mujeres Rurales Nosa Señora do Portal y la Asociación de Consumidores e Usuarios do Ribeiro, con la colaboración del Concello de Ribadavia.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una selección de platos elaborados con distintas variedades de setas, preparados al estilo de la cocina tradicional gallega, que se ofrecerán gratuitamente, acompañadas de pan, agua y vino.

La actividad se convierte también en un punto de encuentro de vecinos de distintos puntos de la comarca y visitantes, en torno a los productos de temporada y la gastronomía popular, además de reconocer el trabajo colectivo que realizan las mujeres rurales.

Desde el Concello destacan la importancia de este tipo de iniciativas para unir a los vecinos y destacar el patrimonio culinario y cultural de Ribadavia, al tiempo que contribuyen a mantener vivas las tradiciones gastronómicas vinculadas a la temporada del otoño.

Éxito de convocatoria

La convocatoria del pasado año reunió a numerosos asistentes, tanto de Ribadavia como de otros municipios de la comarca de O Ribeiro, que guardaron cola para probar las elaboraciones.

En la pasada edición se repartieron aproximadamente 300 raciones gratuitas, con distintas propuestas que incluyeron setas a la plancha y elaboraciones con bacalao y arroz.

Una decena de voluntarios pertenecientes a los colectivos organizadores se encargaron de elaborar los menús para ofrecer la degustación.