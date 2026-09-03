Manzaneda abre las puertas de una nueva granja escuela

Xesta, Arando, Festuca, Petunia, Epi, Blas, Maruxa y Lucas tienen algo en común: son algunos de los nuevos habitantes de Manzaneda. La Estación de Montaña acaba de poner en marcha su nueva granja escuela, un espacio pensado para acercar el mundo animal y el entorno rural a pequeños y mayores en plena montaña.

La nueva propuesta está especialmente dirigida a familias, centros educativos, campamentos, asociaciones y grupos, aunque también está abierta a los visitantes de la estación. La idea es sencilla: conocer de cerca a los animales, descubrir sus características y cuidados y poder interactuar con ellos en un entorno diferente.

Familia con nombre propio

La nueva granja ya tiene una pequeña familia de animales para desarrollar las actividades de este nuevo espacio lúdico ligado al agro. Cinco gallinas, dos pavos, tres pavos reales y tres cabras enanas forman por ahora parte de sus habitantes, a los que próximamente se sumarán un burro y, más adelante, otro. Además, muchos de ellos ya tienen nombre propio: Xesta, Arando, Festuca, Petunia, Epi, Blas o Lucas son algunos de los nombres con los que han sido bautizados estos nuevos vecinos de Manzaneda.

Dos de las cabras enanas.

Entre las aves también se encuentran distintas variedades de gallinas, entre ellas las llamativas combatientes inglesas, mientras que los patos disponen de su propio estanque.

Gallinas y pavos disfrutando de su nuevo espacio.

Con esta nueva instalación, Manzaneda amplía su oferta más allá de la nieve y suma una actividad relacionada con la naturaleza, el ocio familiar y la educación ambiental. Una propuesta que busca ofrecer otra manera de disfrutar de la estación y de su entorno, especialmente para quienes se acercan a la montaña acompañados de niños o en grupo.

La granja escuela se incorpora así a la apuesta de la estación por mantener actividad durante todo el año y diversificar sus propuestas para atraer a visitantes en diferentes épocas.

El pavo real, otro de los atractivos de la granja.

La actividad continúa

La apertura de la granja escuela coincide con las últimas semanas de la temporada de verano y con una agenda que todavía tiene varias citas por delante.

Durante las próximas semanas se celebrarán diferentes eventos y actividades deportivas, mientras que los aficionados a la bicicleta de montaña todavía podrán disfrutar del bike park Manzaneda, que permanecerá abierto hasta el próximo 12 de octubre.

Después llegará el momento de comenzar a preparar la siguiente temporada. A partir de esas fechas, la estación centrará buena parte de sus esfuerzos en la puesta a punto de las instalaciones, los servicios y la operativa de cara a la temporada de nieve 2026/27.

Así, mientras unos visitantes podrán acercarse estos días a conocer a Maruxa, Xesta, Arando, Festuca o Petunia, otros seguirán disfrutando de la bicicleta y del deporte antes de que Manzaneda vuelva a mirar hacia su gran protagonista del invierno: la nieve.