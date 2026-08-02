Dos días con la mejor música gallega en A Rúa

Arranca el mes de agosto con un domingo cargado de conciertos, desde el Galicia Clarinet Fest, con el que Lalín se convierte un año más, séptima edición ya, en el epicentro internacional del clarinete gracias a un evento de referencia en el sur de Europa que en la edición de 2026 contará con hasta dieciocho docentes de prestigio internacional procedentes de nueve países, hasta O Gran Guateque, que regresa este verano a Galicia de la mano de los Concertos do Xacobeo de la Xunta de Galicia con tres citas que llenarán de nostalgia y grandes éxitos los escenarios de Lalín, Narón y Ribadeo con la música de la emblemática Orquesta Mondragón y de Fórmula V, uno de los grupos más populares del pop español de los años setenta. Sin dejar de lado a Fillas de Cassandra y Catuxa Salom, protagonistas de la cita con Orballo Cultural en Ribeira. Los asistentes podrán escuchar en directo “Tertúlia”, el nuevo disco de Fillas de Cassandra, pero también bailar con los ritmos tribales, electrónicos y de raíz gallega de Catuxa Salom.

El relevo lo toma el lunes Nicky Jam, uno de los artistas más influyentes de la música urbana a nivel internacional. El artista estadounidense, natural de Boston con raíces puertorriqueñas y dominicanas, aterriza en Sanxenxo para presentar su nuevo disco, “Bohemio”, al que sumará éxitos como “X”, “Travesuras”, “El Perdón”, “Hasta el Amanecer” y “El Amante”.

A la trigesimonovena edición llega ya el Festival Noroeste Estrella Galicia, entre miércoles y sábado en diferentes espacios de la ciudad de A Coruña. Consolidado como uno de los festivales urbanos más importantes de España y Europa, el evento destaca por su variedad de estilos, su conexión con la ciudad y la combinación de artistas internacionales, nacionales y gallegos en escenarios singulares como la playa de Riazor, la plaza de María Pita, el parque de Santa Margarita, Azcárraga o el Castillo de San Antón.

El Festival Noroeste Estrella Galicia llega a la trigesimonovena edición en diferentes espacios de a Coruña

Una localidad ourensana, A Rúa, encuentra un espacio en la programación durante dos días consecutivos. El viernes, la música gallega más urbana sonará en la praza da Estación con el festival Sons Urbanos, una nueva cita para el público más joven con un cartel formado por artistas gallegos que triunfan entre la juventud como 9louro, Kid Mount, Kike Varela y Mela.

Un día más tarde, la música volverá a sonar con fuerza en la comarca de Valdeorras con la celebración de una nueva edición de O Son da Estación, una cita que continúa creciendo y que reafirma su voluntad de consolidarse como una de las nuevas citas musicales del verano gallego.

El festival mantiene su apuesta por el talento musical gallego con un cartel que reúne tres propuestas de referencia de la escena actual. Baiuca, uno de los artistas gallegos con mayor proyección internacional, encabezará la programación con su innovadora fusión de música tradicional y electrónica. Junto a él actuarán Nadadora, histórica banda gallega de pop independiente y shoegaze que regresó a los escenarios el año pasado después de más de una década de ausencia, y Luis Fercán, uno de los cantautores gallegos más destacados de su generación, reconocido por la intensidad y personalidad de sus composiciones. El cartel de la edición de 2026 se completa con Kill Vir DJ y la banda local Navegando a Barlovento.

También el sábado, Delaossa, uno de los referentes del rap español actual, llegará a Sanxenxo con su directo crudo y enérgico para presentar su último disco, “La Madrugá”, además de sus éxitos de siempre.

Termina así una primera semana de agosto de los Concertos do Xacobeo que iniciará la segunda de la mano de Loquillo, con su gira “Corazones Legendarios”, para celebrar con público gallego y visitante sus cincuenta años de carrera en un concierto inolvidable. Todo ello en el marco de la cuarta edición de Costa Feira, un evento que reúne lo mejor del pop rock español de las últimas décadas en un mes inolvidable de música en el epicentro de las Rías Baixas.