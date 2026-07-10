A Rúa ofrece 30 actividades para disfrutar un verano trepidante
OCIO Y CULTURA
La Bacofesta de A Rúa está programada para agosto, iniciándose el día 14 con diversas actuaciones
A Rúa volverá a llenar de actividad los meses de julio y agosto con una programación cultural y de ocio que engloba una treintena de propuestas y que se extenderá durante todo el verano con un calendario diseñado para que vecinos y visitantes encuentren propuestas prácticamente todos los fines de semana..
La alcaldesa de A Rúa, María González Albert, destacó que el objetivo del Concello es consolidar una programación estable durante el periodo estival. “Nos últimos anos fixemos un esforzo por ter unha programación durante todo o verán e non só na BacoFesta e nas Festas da Estación. Buscamos que tanto os visitantes como a xente do pobo que vive fóra poidan gozar das actividades. Respectamos as festas de Petín, e esa fin de semana non programamos nada, pero o resto dos dous meses hai programación”, afirmó.
Desde la Concejalía de Cultura llevan meses preparando una agenda que, según explicó el edil José Vicente Solarat, es el resultado de un intenso trabajo previo. “Empezamos a traballar realmente ao remate do verán pasado”, señaló, detallando que durante este tiempo contactaron con más de un centenar de artistas para solicitar presupuestos y comprobar su disponibilidad. “En algunhas ocasións ou ben o orzamento non chegaba ou non tiñan datas libres”, explicó.
Solarat también dejó una nota de humor al referirse al inicio de la temporada estival: “As festas empezan cando pecha o cine, porque alí non hai aire acondicionado”, comentó entre risas. La programación ya arrancó con distintas actividades musicales y deportivas, entre ellas el Campus del CD Rúa.
Festas da estación
Uno de los grandes momentos serán las Festas da Estación. El 31 de julio actuará La Misión; el 1 de agosto será el turno de una doble actuación musical con New York y Claxxon, además del campeonato de petanca; mientras que el día 2 se celebrará una nueva edición del ya consolidado torneo de tenis, y las actuaciones de Kubo y Grupo Arizona.
La programación continuará los días 7 y 8 de agosto con Sons Urbanos y Son da Estación. El día 11 llegarán las Xornadas do Folclore y el 12 tendrá lugar el eclipse solar, una actividad que se desarrollará en O Aguillón, y que incluirá además una propuesta musical con Lume Celta.
Como es habitual, otro de los platos fuertes será la BacoFesta. El cartel musical arrancará el 14 de agosto con Picocos Band; el día 15 estará dedicado al rock con un concierto de versiones; y el cierre, el 16 de agosto, correrá a cargo del violinista Jorge Guillén. La programación se terminará el fin de semana del 21 de agosto con las fiestas de San Roque.
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