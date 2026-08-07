A Veiga vivirá un mes lleno de música, tradición y naturaleza

A Veiga vive un agosto repleto de actividad cultural y de ocio con una programación pensada para todos los públicos. La agenda musical de este mes comenzó con el concierto de la Banda de Música Municipal en la Praza do Toural, una actuación incluida en el programa “Tecendo Soños, unha década de igualdade”, una iniciativa que conmemora diez años de trabajo en favor de la igualdad y que fue inaugurada con un acto institucional en el que se puso en valor el camino recorrido durante esta década y el compromiso del municipio con las tradiciones del rural. Un evento que cuenta con el apoyo institucional de la Xunta de Galicia.

La actuación de la formación musical congregó a vecinos y visitantes que acuden estas semanas a la localidad para disfrutar de unos días de vacaciones. Los asistentes disfrutaron de un repertorio variado justo antes de la “Foliada Asalto”, de Pesdelán. Ambos eventos sirvieron como punto de partida de un intenso calendario de propuestas culturales y festivas que se desarrollarán a lo largo del mes de agosto.

La programación continuará el 7 de agosto con el inicio de las fiestas del municipio

La programación continuará el 7 de agosto con el inicio de las fiestas del municipio, que se prolongarán hasta el domingo 9. En el programa destacan actuaciones de DJ, como Dj Sergito, hinchables e incluso un torneo de futbolín, además de las actividades organizadas por O Retiro y otras propuestas dirigidas a vecinos y visitantes como la tradicional feria. El 8 de agosto se celebrará el tradicional campeonato de bolos.

Esa misma jornada también tendrá lugar una nueva sesión de observación de las perseidas, una iniciativa que volverá a repetirse los días 11, 12 y 22 de agosto, aprovechando la calidad del cielo nocturno de A Veiga, uno de los grandes atractivos del territorio. Esta actividad requiere reserva previa a través de Terras Altas de Trevinca.

Uno de los momentos más esperados llegará el 12 de agosto, cuando el emblemático grupo A Roda ofrecerá un concierto que se perfila como uno de los platos fuertes del mes y que reunirá a personas llegadas desde toda la comarca. Por último el día 22 Alana ofrecerá un concierto en la playa de los Franceses.

La oferta cultural del mes se completará con sesiones de cine al aire libre y representaciones de teatro. Con esta amplia programación, A Veiga vuelve a combinar música, cultura y naturaleza, todo ello en un agosto lleno de propuestas para una localidad que en verano multiplica hasta por cinco el número de habitantes debido al retorno de personas que durante el año residen fuera de la localidad.