No es lo mismo ser primos que ser un primo

La bella y la bestia

Felipe VI, con la presidenta de Inditex, Marta Ortega, y la ministra Elma Saiz. | Europa Press

Ha habido todo un derroche de elogios a la elegancia de Marta Ortega en la reunión anual del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales en el Palacio Real de Madrid. Ciertamente, fue la más guapa de la cita, pero lo justo es admitir que a su lado tenía a la ministra Elma Saiz, vestida por alguien que no la quiere bien, y a la reina Letizia que, aunque suele ir extraordinaria, en esta ocasión podría pasar por jefa de protocolo entre bambalinas. Ahora todo el mundo se pregunta qué fue lo que el rey Felipe VI dijo a Marta y Elma para que cayeran los tres en un estruendoso ataque de risa. Imagino que nos moriremos sin saberlo. Misterios reales.

Empieza la fiesta

Ramón García y Gemma Camacho en la gala de Las Ventas. | Europa Press

Hay dos o tres citas anuales en el Madrid de largo y brillantes que no puedes perderte si aspiras a ingresar en el Olimpo de la fama. Una de ellas es la gala de San Isidro 2026, en la que se presenta el cartel de los festejos de la temporada. Presentó la ceremonia una vez más Ramón García, acompañado esta vez de Gemma Camacho. La cita reunió a toreros, periodistas, políticos, empresarios, y famosos de diferente consideración, luciendo palmito con torería. Se dejaron ver Roca Rey, Talavante, Isabel Díaz Ayuso, Cayetana Rivera, Carmen Lomana, Sergio Ramos –al que nombraron Embajador de la Tauromaquia- y Mariló Montero entre otros. Los críticos han alabado la elegancia Diego Ventura, Cristina Sánchez, la presentadora Gemma Camacho y, una vez más, la de Díaz Ayuso, aunque a esta última se la vio tan bien como preocupantemente agotada. La política es la peor cornada.

Un calentón

Gloria Camila sale de su casa en Madrid. | La Región

La hija de Ortega Cano está harta de que le adjudiquen hasta varios novios simultáneos sin tiempo siquiera de catarlos. Al final ha pegado un puñetazo en la mesa, con femenina delicadeza, y ha gritado a los cuatro vientos que está soltera. También ha hablado sobre la discusión en plena calle con su ex Álvaro García, a cuenta de su relación con el músico Manuel Cortés. Según la muchacha, no pasa nada. Y si pasa algo, lo ha calificado como “un calentón”, pero no el tipo de calentón que estás imaginando. Un consejo no solicitado: nunca, bajo ningún concepto, sea cuál sea la razón, discutas en la calle. Especialmente si te llamas Gloria Camila y tienes una nube de paparazzis siguiéndote el rastro a todas horas.

Poco parientes

Francisco de Borbón abandona la Audiencia Nacional en Madrid. | Europa Press

El rey Felipe VI tiene doce primos, amén de un puñado inmenso de parientes lejanos. Uno de ellos, lejanísimo primo si se quiere, es Francisco de Borbón, hijo menor del duque de Sevilla, ha sido detenido por su presunta vinculación a una trama de narcotráfico, algo que de todos modos ha negado. Al mismo nivel que Francisco, Felipe VI tiene en su entorno sanguíneo decenas y decenas de parientes. Aunque quisiera, no podría controlar el buen hacer de todos ellos. Que haya obsesos antimonárquicos intentado atacar al Rey por el asunto de Francisco de Borbón, incluso diciendo que son primos, es como decirle abiertamente al mundo que tu causa republicana ha muerto y que ya solo te queda el ridículo.