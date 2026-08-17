O casco histórico de Allariz, o escaparate de “Arte da Man”
6 DE SETEMBRO
Esta nova edición de "Arte na Man" conta con propostas que van desde disciplinas tradicionais, o deseño e a artesanía contemporánea
O Concello de Allariz prepárase para acoller unha nova edición do Mercado de Artesanía ‘Arte de Man’, un evento que ten como firme obxectivo pór en valor o traballo feito a man, o talento e a creatividade. A cita, xa plenamente consolidada no calendario cultural do municipio, terá lugar o vindeiro domingo 6 de setembro.
Oficios tradicionais
A edición deste ano congregará unha coidada selección con máis de vinte propostas que abranguen desde as disciplinas máis tradicionais ata a artesanía contemporánea e de deseño.
Entre os múltiples participantes destacan as creacións de Olería do Batán, Mor Talla, I3D Deseño Galego, os traballos téxtiles de Xogo de Fios, ou os demandados xabóns artesanais con leite de burra de ANDREA e Feitizosoaps, xunto a moitos outros profesionais. Ademais da área de venda, a xornada contará cunha exhibición técnica en directo do oficio de zapateiro a cargo de Calzados Meire Artesáns, que amosará o seu minucioso proceso de traballo sen venda directa ao público.
Música e formación
Para complementar a oferta lúdica e comercial, o mercado incluirá unha dinámica programación paralela.
Ás 17:30 horas desenvolverase un obradoiro gratuíto de creación con flores secas dirixido a maiores de seis anos e con prazas limitadas por estrita orde de chegada.
O ambiente festivo polas rúas da vila completarase con animación musical: o grupo SoLaSol actuará ao mediodía, ás 12,00 horas, mentres que as Pandereteiras As Miñeiras tomarán a testemuña pola tarde, a partir das 17,00 horas. Con esta nova iniciativa, a vila reafirma o seu forte compromiso coa promoción do comercio de proximidade e a dinamización cultural do seu núcleo histórico.
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