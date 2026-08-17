El eclipse ha comenzado. Y aparece la figura sobre el sol de Pepe.

Una figura humana en sombra sobre el disco solar. Pepe contribuye al eclipse. Vive en la cara oculta de la Luna. Y hoy sale para ver el ambiente ahí abajo. Para vernos. El es lo más visto del eclipse. Pepe cultiva en la cara oculta de la Luna desde pimientos del piquillo hasta plátanos de Canarias. Tiene granja. Pero no es de avestruces. Vive al ritmo de la Luna. Unos días se echa colonia y otros días va en bicicleta. También se baña en uno de los mares de la Luna. Tiene una taberna muy concurrida en horas punta. La tortilla española de la cara oculta de la Luna es muy famosa.

Pepe nos observa durante el eclipse. Pepe se ríe. Se ríe un montón. Se ríe de nuestras caras. Se ríe de cómo vivimos. Se ríe de cómo nos peleamos. Se ríe de nuestras guerras. Se ríe de nuestros tratados de paz. Se ríe de nuestra crisis climática. En la Luna siempre hay fresquito. Se ríe de nosotros. Se ríe una y otra vez.

Pepe de Vimianzo es el hallazgo más importante que ha conseguido la Nasa desde su observatorio en Burgos.

Emmanuel Rueda Girondo

(Vigo)