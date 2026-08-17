Dos de agosto de 2027

Esa es la fecha para la que todos aquellos que no pudieron ver el eclipse total de Sol porque las nubes se lo impidieron se resarzan del fiasco y puedan contemplarlo en toda su dimensión astronómica y disfrutarlo con las sensaciones que en cada uno provoque. Al menos las nubes tuvieron la deferencia de permitir ver en todas partes el oscurecimiento paulatino y luego total de la tierra, que al fin y al cabo fue una de las consecuencias más visibles y sorprendente del fenómeno. En muchos parajes, sobre todo de la costa cantábrica, en lugar de ver como la luna mordía el sol se vio como las nubes se comían a ambos. Y apenas hubo nada. Lo peor es para aquellos que gastaron cientos de euros por trasladarse y alojarse donde pensaban que podrían disfrutarlo y lo hicieron a través de las fotografías enviadas por quienes tuvieron más suerte. Si en este caso se produjo una migración generalizada hacia el norte, el próximo año tendrá lugar hacia el sur, donde es más probable que ningún fenómeno meteorológico impida ver el eclipse en toda su dimensión. O no, porque la meteorología es caprichosa y a veces juega malas pasadas como ha ocurrido en algunos casos.