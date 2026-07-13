Multitudinaria devoción para despedir el San Bieito en Allariz

FIESTAS PATRONALES

Cerca de un millar de personas acompañaron la solemne procesión del patrón en el día grande de las fiestas que contó con un espectacular cierre pirotécnico a la medianoche

La procesión arrancó desde A Barreira para recorrer las rúas alaricanas.
La procesión arrancó desde A Barreira para recorrer las rúas alaricanas. | Lucía Otero

La jornada dominical se convirtió en el broche de oro perfecto para las Festas de San Bieito 2026 de la villa alaricana, una celebración que tomó las calles de la localidad en un ambiente inmejorable. La mañana arrancó a las 10,00 horas, cuando la Banda Unión Musical de Allariz hizo sonar los primeros acordes de sus pasacalles saliendo desde A Barreira. Sin embargo, el momento de mayor expectación se vivió a las 11,00 horas con la salida de la solemne procesión. Cerca de un millar de personas se congregaron en las calles para acompañar a la comitiva en un acto donde la devoción se entrelazó con el folclore. El recorrido estuvo escoltado por los ritmos de la agrupación De Pé Feito, la Banda Unión Musical de Allariz y el Grupo Castro Floxo.

Tras la procesión, el ambiente se trasladó a la Plaza del Matadero, que acogió la actuación en solitario del Grupo Castro Floxo
Resguardándose del sol, que apretó por momentos.
Resguardándose del sol, que apretó por momentos. | Lucía Otero
La devoción se inculca desde pequeños por los familiares.
La devoción se inculca desde pequeños por los familiares. | Lucía Otero
Participando desde jóvenes en la procesión del San Bieito.
Participando desde jóvenes en la procesión del San Bieito. | Lucía Otero

Tras la procesión, el ambiente se trasladó a la Plaza del Matadero, que acogió la actuación en solitario del Grupo Castro Floxo. Poco después, la Banda Unión Musical de Allariz ofreció un nuevo pase para los asistentes congregados en A Barreira. Con la llegada de la noche, A Barreira volvió a ejercer de epicentro, congregando a vecinos y visitantes para disfrutar del baile amenizado por la orquesta Panamá. El cierre a las fiestas llegó justo a la medianoche, cuando el cielo de la villa se iluminó con un espectacular show de pirotecnia a cargo de Josman, lanzado desde el Campo de Vilanova.

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