Itinerario internacional
A Unión Musical de Allariz xira por Italia
Itinerario internacional
A Unión Musical de Allariz representará a Galicia e a España na vixésimo primeira edición do Festival Bandístico Internazionale di Besana in Brianza (Italia). A agrupación recibiu a invitación para participar neste certame internacional, un feito que desde a directiva sinalan como unha demostración do nivel musical e artístico acadado pola banda da vila.
A actuación principal dos alaricanos terá lugar o sábado, 27 de xuño, ás 22,30 horas, no Parco di Villa Filippini. Neste escenario, a delegación galega, formada por 61 músicos, compartirá cartel con outras 14 formacións procedentes da República Checa, Letonia, San Marino ou Hungría. O festival desenvolverase do 25 ao 28 de xuño e reunirá a máis de 800 instrumentistas de dez países.
A cita enmárcase nunha xira de dez días que a banda realizará ata o 5 de xullo. Ademais da súa participación no certame de Besana, a expedición percorrerá diversas localidades como Verona, Venecia, Milán, Bérgamo, Sirmione, o Lago de Como e Niza. O itinerario rematará no País Vasco cun concerto de clausura no Centro Cívico Arriaga de Vitoria.
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