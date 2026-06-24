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A Unión Musical de Allariz xira por Italia

Itinerario internacional

A Unión Musical de Allariz participará no XXI festival Bandistico Internazionale di Besana in Brianza, que reunirá preto de 800 instrumentistas

Os integrantes da banda.
Os integrantes da banda. | UNIÓN MUSICAL DE ALLARIZ

A Unión Musical de Allariz representará a Galicia e a España na vixésimo primeira edición do Festival Bandístico Internazionale di Besana in Brianza (Italia). A agrupación recibiu a invitación para participar neste certame internacional, un feito que desde a directiva sinalan como unha demostración do nivel musical e artístico acadado pola banda da vila.

A actuación principal dos alaricanos terá lugar o sábado, 27 de xuño, ás 22,30 horas, no Parco di Villa Filippini. Neste escenario, a delegación galega, formada por 61 músicos, compartirá cartel con outras 14 formacións procedentes da República Checa, Letonia, San Marino ou Hungría. O festival desenvolverase do 25 ao 28 de xuño e reunirá a máis de 800 instrumentistas de dez países.

A cita enmárcase nunha xira de dez días que a banda realizará ata o 5 de xullo. Ademais da súa participación no certame de Besana, a expedición percorrerá diversas localidades como Verona, Venecia, Milán, Bérgamo, Sirmione, o Lago de Como e Niza. O itinerario rematará no País Vasco cun concerto de clausura no Centro Cívico Arriaga de Vitoria.

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