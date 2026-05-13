Agredió en Amoeiro a un vecino que estaba paseando a su perro: “Ata o can”

Una discusión por un perro en la aldea de Monte Asnal (Amoeiro) terminó este martes con Ángel M. condenado a dos años de prisión en el Penal 1. El 19 de agosto de 2024, cuando un vecino pasó a la altura de su casa, el acusado le reprochó que llevase a su mascota suelta: “Ata o can”.

El vecino le replicó y, cuando se agachó para apretar la correa de su perro, al que estaba dando un paseo, el acusado lo amenazó: “Vou coller unha pedra e voute matar”. Ante su actitud, el vecino, de 71 años, le dijo que se fuese a casa y dejase de molestar, pero este no le hizo caso.

Acto seguido, Ángel M. cogió una piedra de un muro próximo y, tras darle de refilón con ella en la cabeza mientras la víctima seguía agachada, la golpeó sobre todo en la zona del pectoral derecho causándole la pérdida de equilibrio, lo que provocó que acabase en el suelo. En la caída, el vecino se golpeó con los codos y brazos.

El desencuentro no terminó ahí, ya que cuando la víctima se encontraba en el suelo, el acusado seguía propinándole patadas y puñetazos con la piedra en la mano. A consecuencia de las lesiones sufridas, la víctima tardó 73 días en recuperarse y le quedó como secuela un hombro doloroso.

Tras un acuerdo entre su defensa y las dos acusaciones, la pública y la particular, Ángel M. reconoció los hechos ante la jueza del Penal 1: “Le pegué un puñetazo, sí”. Por ello, fue condenado a dos años de prisión, aunque no entrará a la cárcel a cumplir la pena siempre y cuando no delinca en los próximos 3 años, haga 144 días de trabajos en beneficio de la comunidad y pague la responsabilidad civil.

Esta última está cifrada en 6.665,09 euros -4.120,92 por los días de curación y 2.544,17 por las secuelas-. El acusado explicó a la jueza que cuenta con unos ingresos mensuales muy bajos y se comprometió a abonar al mes 100 euros. En caso de que la cantidad no varíe, tardará cinco años y medio en pagarla.