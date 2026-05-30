FERIA DE ARTESANÍAS
Cita en Amoeiro con la artesanía y las antigüedades
FERIA DE ARTESANÍAS
El Concello de Amoeiro celebra su IV Feria de Antigüedades y Artesanía en el pabellón deportivo. La cita va gananado adeptos con el paso del tiempo. El anticuario José Carlos Castro Gutiérrez, propietario de la tienda Cova da Meiga, lo confirma: “Estamos muy ilusionados. Hemos tenido un crecimiento bastante significativo. Pasamos de contar con apenas siete puestos en su primera edición a confirmar un total de 34 expositores para este año, tanto anticuarios como artesanos”.
Un aspecto que resalta sobre la presente feria, según detalló Castro Gutiérrez, es la procedencia de los participantes y su diversidad. Para esta ocasión se registran comerciantes del concello de Ourense, O Ribeiro, O Carballiño y Vigo (Pontevedra). El evento destaca, además, por su marcado carácter solidario, pues siempre tiene reservado un espacio para una organización social distinta en cada edición; esta vez, el puesto colaborador corresponderá a Cruz Vermella de Ourense. Mañana a las 18,00 horas, se realizará una subasta benéfica, considerada ya una tradición en cada feria. Para su desarrollo, “cada uno de los 34 puestos donará un artículo de su propio surtido. La recaudación obtenida se entregará íntegramente a Cruz Vermella para apoyar sus proyectos”, especificó Castro Gutiérrez.
Este evento, que se realiza dos veces al año, se desarrollará hoy y mañana en los horarios de 17,00 a 21,00 horas, mientras mañana la sesión será doble de 10,00 a 14,00 horas y en horario de tarde (17,00 a 21,00 horas).
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FERIA DE ARTESANÍAS
Cita en Amoeiro con la artesanía y las antigüedades
Lo último