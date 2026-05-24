Susana Rodríguez, alcaldesa de Coles: “Decidimos organizar una feria de artesanía con identidad propia”

El Concello de Coles celebra hoy su primera Feria de Antigüedades y Artesanía para poner en valor las iniciativas locales. La alcaldesa de la localidad, Susana Rodríguez, explica el porqué de esta iniciativa y los objetivos previstos.

La alcaldesa Susana Rodríguez. | La Region

Coles acoge este sábado su primera Feria de Antigüedades y Artesanía, una iniciativa impulsada por el Concello con el objetivo de dinamizar el municipio y dar visibilidad al trabajo de artesanos y pequeños expositores locales. La alcaldesa, Susana Rodríguez, destaca que la propuesta nace para “poner en valor las iniciativas de proximidad” y convertir la cita en un punto de encuentro cultural y comercial para vecinos y visitantes.

Pregunta. ¿Cuándo surge la iniciativa de organizar esta feria?

Respuesta. Surgió a raíz del Mercadillo de Nadal que organizamos en diciembre. Durante esa actividad vimos que existía interés por parte de artesanos, vecinas y visitantes en contar con nuevos espacios donde mostrar productos, trabajos manuales y artículos de segunda mano. A partir de esa experiencia decidimos dar un paso más y organizar una feria específica de artesanía y segunda mano, con una identidad propia y con vocación de continuidad.

P. ¿Cuántas personas participan?

R. Tenemos confirmados 27 puestos. Es una cifra muy positiva para esta primera edición, porque demuestra que hay interés y que existe una base suficiente para consolidar este tipo de feria. Además, tendremos tres obradoiros de decoración de macetas, cestería y bolillos.

P. ¿Cómo considera que puede dinamizar a Coles esta iniciativa?

R. En varios sentidos. Por un lado, genera actividad social, porque crea un punto de encuentro para vecinas, visitantes, artesanos y asociaciones. Por otro, impulsa la economía local y de proximidad, dando espacio a pequeños creadores y a personas que trabajan de forma artesanal. También tiene una dimensión ambiental porque la parte de segunda mano fomenta la reutilización y ofrece la posibilidad de una nueva vida a objetos que todavía pueden tener uso.

P. ¿Qué expectativas tiene?

R. La expectativa principal es que sirva para dar a conocer la artesanía que tenemos en nuestro entorno y para crear una actividad atractiva y participativa. Esperemos que esta feria pueda convertirse en una cita estable en nuestro concello.

