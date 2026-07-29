3.000 kilos de pimientos listos para la gran fiesta de Arnoia

La Festa do Pemento de Arnoia llega este verano a su 47ª edición convertida en mucho más que una cita gastronómica. Durante tres días, del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, el municipio volverá a exaltar uno de sus productos más representativos con una celebración que espera reunir a unas 12.000 personas y en la que se consumirán entre 2.500 y 3.000 kilos de pimientos.

La cita, declarada de Interés Turístico de Galicia, nació hace décadas con el objetivo dar salida al excedente de producción de un producto ligado al territorio, según recuerda el alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio, quien explica que en aquellos años llegaron a acumularse unos 200.000 kilos de producción, mientras que actualmente la producción anual se sitúa en torno a los 10.000 kilos. “Hoxe faise para non perder un produto de calidade”, señala el regidor, que reivindica la fiesta como una herramienta fundamental para promocionar el pemento de Arnoia y animar a mantener su cultivo. “A festa cumpre o obxectivo de animar a producir para a festa e dar a coñecer o nome do Concello, xa que o pemento, o viño e o balneario son os nosos referentes”, señala Aparicio.

Actividades festivas

Durante los tres días, los visitantes podrán degustar entre 2.500 y 3.000 kilos de producto en diferentes elaboraciones, desde los tradicionales pementos fritos hasta propuestas como croquetas, rellenos, helados o tortillas.

La variada oferta gastronómica se acompaña de una amplia programación festiva que arrancará el viernes 31 de julio a las 21.00 horas con la recepción de autoridades y la inauguración oficial, acompañada por la música de Airiños da Arnoia. Tras el encendido de los fogones para freír los pimientos, se dará paso a la degustación y a las actuaciones de Dani Ríos y Doctor Slump, antes de la verbena, que estará amenizada por El Combo Dominicano.

La celebración, declarada de interés turístico de Galicia, espera congregar a más de 12.000 personas en los tres días

El sábado la programación comenzará con la VII Concentración de Vehículos Clásicos Arnoia por la mañana y continuará con la comida, con animación de la charanga Bandiños Band. Por la tarde habrá fiesta infantil en O Inquiau y por la noche se celebrará el X Festival de Pandereteiras Arnoia Viva, con las actuaciones de Airiños da Arnoia, Cantarieiras Os Xuncos, Canta Paliños y Nova Fronteira, además de la verbena con Royal Espectáculo y MVP Discomóvil.

El domingo incluirá la misa y ofrenda de los frutos de la tierra en el campo de la fiesta a las 12.30 horas, acompañada por la Coral Polifónica Cantores da Arnoia, con la charanga CLK animando la comida. Para la cena habrá música de charanga y verbena con la orquesta Milladoiro.

Los visitantes podrán degustar desde el tradicional pimiento frito hasta propuestas más innovadoras y creativas

Visita de González Rivas

La programación incluirá también la presencia del cirujano Diego González Rivas, cuya Fundación contará con un stand durante los tres días. Reconocido por su trayectoria internacional en cirugía torácica mínimamente invasiva, Rivas visitará el recinto festivo el domingo 2 de agosto. A partir de las 20.00 horas mantendrá un encuentro con vecinos y visitantes y firmará ejemplares de su libro.

El lunes 3 de agosto, el Concello de Arnoia ofrecerá una recepción oficial al cirujano en la Casa Consistorial, en la que el alcalde le entregará la medalla del Concello y firmará el Libro de Honor.