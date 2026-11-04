A Arnoia dedica el 58% de sus fondos a inversiones

El Concello de A Arnoia aprobó un presupuesto de 2,4 millones de euros para 2027, con una capacidad inversora superior a los 1,4 millones, que representa más del 58% del total. Las cuentas fueron aprobadas en el pleno con los siete votos favorables del PP y la abstención de los dos concejales del PSOE, sin ningún voto en contra. El alcalde, Rodrigo Aparicio, defendió una cuenta “cunha clara aposta polo investimento e o desenvolvemento social da Arnoia”.

“A maior parte dos investimentos destinaranse a priorizar as obras fronte ao gasto estrutural, aproveitando ao máximo os recursos propios e a colaboración doutras administracións para financiar infraestruturas, servizos básicos, abastecemento, saneamento, melloras ambientais, turismo, desenvolvemento rural e equipamentos públicos”, señaló Aparicio, explicando que “temos pendientes obras polos cuantiosos danos polas chuvias nas áreas recreativas. A do Inquiau está xa está casi arranxada e na das Poldras temos o compromiso da Xunta para financiar parte dunha nova pasarela, pero fáltanos a parte do goberno central que inda non nos contestaron”.

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Los gastos de personal ascienden a 388.950 euros, el 16,2% del presupuesto, mientras que se reservan 60.000 euros para subvenciones a familias, asociaciones vecinales y entidades sin ánimo de lucro. A esta cantidad se suman 140.000 euros para la Mancomunidad del Ribeiro, para servicios compartidos como la recogida de basura, los servicios sociales, los talleres de empleo y la recaudación de impuestos. También se mantiene el apoyo a las actividades culturales y deportivas y a celebraciones como la Festa do Pemento.

El Concello priorizará obras de saneamiento, viales y reparación de daños en áreas recreativas por las riadas

Entre los proyectos pendientes figura el desarrollo del parque empresarial, para el que el Concello prevé destinar 60.000 euros a la adquisición de más terrenos, además de trabajar en la creación de nueva oferta residencial mediante el programa de la Xunta para promover vivienda protegida en suelo municipal. “Reservamos unha parte para urbanizar unha parcela para ofrecela aos promotores”, avanzó Aparicio.

El presupuesto incorpora también objetivos sociales, entre ellos la lucha contra la soledad no deseada, con el refuerzo del actual servicio de acompañamiento y atención a las personas que viven solas.