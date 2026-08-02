El pimiento de Arnoia se erige en imán del turismo gastronómico

A Arnoia vivió ayer la jornada central de su XLVII Festa do Pemento, declarada Fiesta de Galicia de Interés Turístico y ejemplo del poder de atracción que posee la gastronomía del rural ourensano.

Desde primera hora, el municipio se convirtió en un auténtico polo de turismo, reuniendo a cientos de comensales dispuestos a disfrutar de la tradición culinaria. La programación de ayer arrancó a las 10,30 horas con la VII Concentración A Arnoia de Vehículos Clásicos.

Esta exhibición reunió una variada flota de modelos históricos de diversos colores, que quedaron aparcados en la explanada asfaltada para el deleite de los curiosos y aficionados al motor.

El auténtico fervor gastronómico comenzó al mediodía, concretamente a las 12,15 horas, momento en el que se procedió al encendido de los fogones matutinos. En las cocinas al aire libre, los voluntarios prepararon el producto estrella friendo sin descanso inmensas cantidades de pimientos verdes en grandes sartenes metálicas, perfectamente acompañados por enormes hogazas de pan rústico tradicional.

El ambiente festivo estuvo garantizado gracias a la actuación de la charanga Bandiños Band, que puso ritmo a la llegada de los coches clásicos al recinto.

El éxito de la convocatoria se tradujo en largas colas de visitantes aguardando bajo la frondosa sombra de los árboles del recinto. A pie de carpa, degustando sus raciones junto a unas botellas de vino en las extensas mesas verdes, el acento de los comensales demostró que el pimiento de A Arnoia no entiende de fronteras y funciona como un imán indiscutible para el turismo.

Desde la localidad portuguesa de Valença do Minho llegó Joaquín Castián, un asiduo desde hace más de una década que no dudó en probar la oferta al completo: “Todo está boísimo, o pulpo, os pementos, todo”. El evento también fue capaz de atraer de nuevo a quienes lo visitaron en el pasado, como Severo Costa. Este vecino de Vigo, que llevaba quince años sin acudir a la cita, comprobó de primera mano que la calidad sigue intacta: “Moi bos. Algún pica, pero bueno”.

Esta cita de referencia en el calendario gastronómico gallego sedujo como cada año a nuevos paladares, como los de los ourensanos Manuel Vázquez y Elena Prado, quienes en su primera visita optaron por saborear los clásicos: “O menú degustación e o pan con pemento”. A estos turistas se sumó la lealtad de la diáspora local. Miguel Álvarez, natural de A Arnoia y residente en Ourense, afirmó acudir “desde que se fundou” , destacando que degustar el producto en un día como el de ayer era “o lóxico” y que su preparación dejó resultados “perfectos”.