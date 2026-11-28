Los pequeños, muy atentos a las explicaciones de las mayores sobre su infancia.

El programa de envejecimiento activo “A Maiores”, impulsado por La Región, celebró en la mañana de este viernes una nueva actividad en el concello de Bande, en esta ocasión con un encuentro intergeneracional en el CEIP Xoaquín Lourenzo.

La iniciativa reunió a mayores, casi todos relacionados con escolares del centro educativo, y alrededor de una docena de alumnos de entre 11 y 12 años en una jornada pensada para favorecer la convivencia, el intercambio de experiencias y el acercamiento entre distintas generaciones.

La actividad, desarrollada en horario de mañana, permitió crear un espacio de encuentro en el que mayores y pequeños pudieron compartir tiempo, participar conjuntamente y acercarse a las vivencias y conocimientos de unos y otros. La actividad fue guiada por Victoria, monitora de SAFE Formación, quien al remate de la prueba manifestaba: “Fue muy entretenida, se nota que estos niños, en el rural, tienen más contacto con los mayores, y conocen los juegos tradicionales”

Una propuesta que busca reforzar los vínculos sociales y poner en valor el aprendizaje mútuo a través de varias pruebas como reconocer canciones de antes para los más jóvenes o viceversa, o a través de una proyección saber a qué objeto se referían las imagenes. Luego los pequeños también hicieron de reporteros intentando entrevistar a sus mayores, conociendo cómo era su juventud frente a la de ahora. La jornada fomentaba la convivencia y la participación social de los mayores con los pequeños.

Próximas jornadas

La programación de “A Maiores” continuará la próxima semana en Bande con una segunda sesión del taller motivacional, prevista para el jueves 3 de diciembre en la Casa Consistorial, en horario de 17,15 a 19,15 horas.

Además, los viernes 4 y 11 de diciembre, se celebrarán dos jornadas de capacitación digital, de 11,00 a 13,00 horas, orientadas a facilitar el manejo de teléfonos móviles y aplicaciones de uso cotidiano, como la solicitud de citas médicas o la consulta de prensa.