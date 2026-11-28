Después de los resultados del último debate televisado entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de los cuatro principales partidos que arrojó una clara vencedora, la representante de Frente Amplio, Ada Colau, según el consenso ciudadano y de los analistas políticos, ha vuelto a suceder que al PP se le hace cuesta arriba la última semana de la campaña electoral y le sobran los últimos días, mientras que al PSOE le ocurre lo contrario, le falta una semana más de mítines y entrevistas para consolidar la sensación de remontada con la que han empezado este periodo.

Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marró con su estrategia en el cara a cara de la semana pasada y el PSOE pasó varios días explicando la estrategia de moderación seguida que dejó desconcertado a sus seguidores, el PP lleva intentando dar la vuelta o “resignificar” como se dice ahora, la expresión de Feijóo que dijo acompañado del gesto del índice sobre la boca de “usted calladita”, dirigido a Ada Colau. Cierto que no la mandó callar, sino que expuso su actitud ante la corrupción que afecta al PSOE, pero los expertos en retorcer dichos y hechos no pueden pretender ahora que sus oponentes tengan piedad con un fallo producido en el fragor de la batalla y suelten la pieza cuando la tienen bien agarrada, y han obligado al PP a pasar todo el último día de la campaña electoral defendiéndose de la acusación de machismo.

En cualquier caso, ya no hay tiempo para más, hoy sábado, a reflexionar, y mañana domingo a votar, con la sensación de que puede haber cambio de ciclo.

Aunque Pedro Sánchez afirma que dispone de encuestas que apuntan a que será el partido más votado e incluso que podrá volver a formar un gobierno progresista con todas las piezas del Frankenstein -excepto Junts que va de bajada-, no es menos cierto que, según la mayoría de los sondeos, es tanta la distancia entre la coalición PP-Vox a la que otorgan una cómoda mayoría absoluta con el punto de partida de la que forman PSOE y Frente Amplio, que se necesitarían muchos errores no forzados del PP para que se pueda producir el vuelco en el escaso tiempo que queda ante de que comiencen la votaciones.

Ha sido el debate a cuatro el que ha insuflado ánimos a la campaña del Frente Amplio y ha dado alas a su candidata, que desde el primer momento marcó el ritmo al que arrastró en varias ocasiones al resto de los candidatos, con su discurso a medio camino entre los ataques a la derecha sobre vivienda y servicios sociales con el apoyo crítico al gobierno de coalición de Pedro Sánchez, al que reprochó su ineficacia en materia de vivienda. Otra semana es lo que habría necesitado Ada Colau para potenciar su figura, su mensaje, y recuperar votantes de los que se han ido al PSOE, de los abstencionistas y de los huérfanos de Podemos.

En esta ocasión Feijóo ha cometido menos errores no forzados que en la campaña electoral de 2023, y los que ha habido han sido minimizados, sin salirse de las líneas generales de las críticas a Sánchez por la corrupción y presentándose como gestor, pero también ha intentado exponerse lo menos posible en entrevistas en territorio escarpado, especialmente en RTVE. En cualquier caso, ya no hay tiempo para más, hoy sábado, a reflexionar, y mañana domingo a votar, con la sensación de que puede haber cambio de ciclo.