Ante la extremada polarización con la que abocamos la cita con las urnas el domingo 29 de noviembre, como espectador del teatro de la política española, cuesta imaginar por dónde discurrirá la relación entre vencedores y vencidos a partir del día siguiente. Si desaparecerá la desconfianza acerca del proceso de participación y si, tras el definitivo recuento a partir de los votos emitidos en el extranjero, unos y otros aceptarán el resultado con deportividad. Sería deseable en orden a rebajar la tensión política como paso para evitar contagiar la vida social, exagerando el potencial disruptivo de algunas causas tocadas por problemas laborales.

Para conseguirlo, habría que hacer una llamada a los políticos para que rebajaran la agresividad que destilan sus intervenciones públicas. Esa deriva quedó patente en el debate a cuatro: un tropel de descalificaciones.

Quizá sea mucho pedir, porque el pasado reciente nos dice que la batalla política ha permeado todo tipo de reivindicaciones, implicando a terceros actores como, de manera señaladamente partidista, aconteció en la reciente huelga general convocada sobre la marcha por los dos principales sindicatos a remolque de una consigna de movilización procedente de otro ámbito como era el problema de la vivienda. De aquella convocatoria, que tuvo éxito con las manifestaciones pero fracasó como tal huelga general porque ni el país se paró ni dejaron de funcionar los servicios, se llegó a decir que era un ensayo, el prólogo de lo que podría pasar si las derechas ganaban las elecciones. No sería admisible. Tampoco si, ante un eventual fracaso en las urnas, la tensión fuera alimentada desde los partidos de derechas. No sería razonable ni democrático. Lo razonable será asumir el resultado e iniciar una etapa de desescalada de la tensión. Para conseguirlo, habría que hacer una llamada a los políticos para que rebajaran la agresividad que destilan sus intervenciones públicas. Esa deriva quedó patente en el debate a cuatro: un tropel de descalificaciones.

Y cambios, también, en los espacios televisivos en los que hay tertulianos -algunos ajenos al mundo periodístico- que actúan como retransmisores de las consignas de los partidos. Pensando en el día siguiente a las elecciones, no tendría por qué ser una ingenuidad desear una “vuelta a la normalidad”, entendiendo como tal la recuperación del respeto recíproco entre políticos y el rescate de formas de convivencia no atropelladas por una agresividad que, en no pocas ocasiones, entra en frontera con el odio. Bien pensado, quizá sea mucho pedir.