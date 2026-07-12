Barbadás se protege con nuevos desfibriladores

El Pleno Extraordinario del Concello de Barbadás dio luz verde a una medida clave para la salud pública al acordar la conversión del municipio en un “Concello cardioprotexido”. Esta iniciativa, que contó con un amplio respaldo por parte de la corporación municipal, supone un avance decisivo en la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias de la vecindad.

La propuesta, impulsada inicialmente por los concelleiros Manuel Ángel Fernández y José Luis Dorribo (nuevos no adscritos tras abandonar el PP), contempla la implantación de dispositivos de desfibrilación semiautomática (DESA) en instalaciones municipales de gran afluencia. Entre los espacios que contarán con estos equipos de primera intervención se encuentran la Casa de la Cultura, la Guardería Infantil, el Centro Empresarial Transfronterizo y los diversos locales sociales de las parroquias. Busca combatir de manera eficaz las paradas cardiorrespiratorias, garantizando la formación de los ciudadanos y trabajadores municipales para su correcto uso, así como la señalización de estos espacios.

En la sesión también se aprobó por unanimidad un plan de mejora y conservación para los locales sociales, solicitado por el PSdeG, y se acordó ampliar los horarios de apertura de la Casa da Mocidade durante los fines de semana y vacaciones, con el fin de maximizar su utilidad pública.

También resultó aprobada otra propuesta de los concejales no adscritos enfocada en mejorar la gestión de la limpieza de parcelas de dueños desconocidos. Y la corporación dio luz verde a un suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería, dotado con más de un millón de euros para ejecutar actuaciones de primera necesidad tras aceptar incorporar al documento ocho de las quince intervenciones requeridas por el grupo socialista.