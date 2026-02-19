Queima do Meco: Barbadás declara el alegre duelo por sus mecos

A pesar de su quema, los mecos de Barbadás, como el ave Fénix, regresarán en 2027.

El Entroido 2026 en Barbadás llegó a su fin, manteniendo viva la ironía y la tradición. El broche de oro lo puso el solemne, pero alegre, cortejo fúnebre que recorrió desde la Avenida de Celanova hasta la Praza Vella de A Valenzá.

Estas hermanas, paraguas en mano, dieron muestra de su espíritu devoto durante el cortejo. | José Paz

La comitiva, marcada por los lamentos de “viudas”, “obispos” y “monjas”, escoltó desafiando a la lluvia a la infaltable pareja de mecos que decoró la villa durante las fiestas.

Al ritmo de las charangas, la celebración culminó pasadas las ocho y media de la tarde con la Queima do Meco, simbolizando el adiós definitivo a la irreverencia carnavalesca para dar paso al “recogimiento”.