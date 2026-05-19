Simulacro de incendio en el CEIP Filomena Dato, en A Valenzá

El CEIP Filomena Dato, situado en A Valenzá, realizó ayer un simulacro de incendio en el que participaron efectivos de emergencias y cuerpos de seguridad locales. La actividad permitió poner a prueba el protocolo de autoprotección del centro. Tras activarse la alarma, profesores y trabajadores del colegio evacuaron a los alumnos hacia el punto de reunión establecido de forma rápida y ordenada. El operativo se desarrolló sin incidencias y garantizó la seguridad de toda la comunidad educativa.

El despliegue sirvió para comprobar los tiempos de respuesta y la coordinación entre los distintos servicios implicados

En el simulacro participaron agentes de la Policía Local de Barbadás, cinco voluntarios de Protección Civil con un furgón de emergencias y un operario del servicio municipal de emergencias, que intervino con una bomba urbana ligera. El despliegue sirvió para comprobar los tiempos de respuesta y la coordinación entre los distintos servicios implicados. Una vez finalizada la evacuación, los miembros de emergencias y Protección Civil llevaron a cabo una exposición de medios dirigida al alumnado, como vehículos de intervención, las herramientas de rescate y equipos de protección individual.