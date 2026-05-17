La Diputación de Ourense y los cazadores se unen contra los incendios

La Diputación de Ourense y la Federación Galega de Caza han sellado una alianza para mejorar la seguridad en la provincia. El presidente provincial, Luis Menor, y el responsable de la federación en Ourense, Vicente Lameiro, mantuvieron un encuentro oficial esta semana para coordinar acciones contra los incendios forestales y los siniestros de tráfico provocados por la fauna silvestre.

Una de las medidas clave será el refuerzo de la limpieza en los márgenes de las carreteras provinciales. Esta acción busca mejorar la visibilidad de los conductores ante la presencia de especies como jabalíes y corzos, que causan aproximadamente 1.700 accidentes anuales en Ourense. Menor subrayó que la detección temprana es fundamental para reducir la siniestralidad en las vías.

Asimismo, la Diputación otorgará una ayuda económica a los tecores para la limpieza de montes, considerada una prioridad absoluta para prevenir fuegos y controlar el descontrol cinegético. Luis Menor destacó que la caza es una actividad esencial que ayuda a mitigar los perjuicios causados por la sobrepoblación.

Actualmente, 74 de los 109 tecores (Terrenos Cinegéticamente Ordenados) de la provincia forman parte de la Federación Galega de Caza. El objetivo de Lameiro es lograr la integración total a corto plazo, lo que facilitará una gestión del territorio más efectiva en todo Ourense.