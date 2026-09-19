Al banquillo por una redada en 2018 en la calle Libertad de Ourense

El nombre propio de la semana que viene en la Audiencia Provincial es el de Jorge Luis C.F., de 32 años y originario de República Dominicana. Ocho años después se sentará en el banquillo para responder por un delito de tráfico de drogas y un robo violento en Boborás. Durante este tiempo, estuvo en Países Bajos tras huir a mediados de 2019 de la Justicia. La fuga llegó a su fin tras ser localizado el pasado noviembre y ser trasladado desde Ámsterdam hasta España.

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Su doble cita en la Audiencia será el lunes y el martes. El primer día de la semana se le juzgará por su participación en un narcopiso ubicado en el número 35 de la calle Libertad, en la ciudad. Las vigilancias policiales permitieron llegar a la conclusión de que a este inmueble acudían constantemente consumidores para adquirir cocaína y heroína.

La investigación “explotó” el 28 de noviembre de 2018 con la entrada y registro en el edificio que se saldó con la incautación de 26 gramos de cocaína y envoltorios de heroína. Además, los agentes también encontraron una báscula, una navaja, dos cámaras colocadas en el interior de la casa y otra fuera o un ordenador portátil.

Delito violento

Al día siguiente, Jorge Luis C.F. será juzgado por un robo violento ocurrido en Pazos de Arenteiro (Boborás). La Fiscalía señala que conoció de la existencia de esta casa a través de su madre, que había trabajado en ella. El escrito apunta a que Jorge Luis y su pareja buscaron a dos personas más para ejecutar un plan estudiado en base a vigilancias previas de horarios y rutinas de los propietarios.

Fue el 18 de mayo de 2019 cuando se produjo el robo. Presuntamente, entraron con los rostros tapados con pasamontañas y una braga y portando un cuchillo y una pistola. La acusación pública indica que dos de los asaltantes colocaron una pistola en la cabeza de una de las personas que estaban en el interior.

El mismo modus operandi llevaron a cabo con otra de las moradoras. Tras encañonarla, le preguntaron por la llave de la caja fuerte y el pin de una tarjeta. También, según el escrito, amenazaron con cortarle un dedo con un cuchillo, pero no tuvieron éxito en su plan. Solo consiguieron llevarse la cadena de una de las víctimas, unos anillos, 1.500 euros y una lata de refresco. La Fiscalía pide para Jorge Luis C.F. por su participación en el asalto una pena de cinco años de prisión.