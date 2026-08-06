Boborás recibe la visita del cónsul honorario de México

El municipio de Boborás recibió este martes la visita del cónsul honorario de México en Galicia, Alfonso Pereira, quien se reunió con la alcaldesa, Patricia Torres, la concejala Rosy Pérez y cerca de un centenar de integrantes de la comunidad mexicana asentada en la localidad.

Durante el acto, Pereira explicó las principales funciones del Consulado Honorario y presentó las líneas de trabajo previstas para reforzar la atención a la ciudadanía mexicana en Galicia. Los asistentes pudieron resolver dudas sobre la expedición de pasaportes, la homologación de estudios, el acceso a la sanidad, el canje d elos permisos de conducir o los trámites de nacionalidad.

La visita sirvió también para poner en valor los lazos que siguen uniendo a Boborás con México

Un puente con méxico

La visita sirvió también para poner en valor los lazos que siguen uniendo a Boborás con México. Los asistentes coincidieron en destacar la utilidad de la jornada y agradecieron especialmente la cercanía mostrada por Pereira. Para muchos, fue una oportunidad para conocer de primera mano los recursos y servicios que ofrece el Consulado Honorario.

“Fue una reunión importante porque tiende un puente entre la comunidad y las autoridades. Se agradece que no prometa soluciones a todo, pero sí seguir de cerca las cuestiones que le planteamos”, señalaron varias vecinas. En la misma línea, otro vecino calificó el encuentro de “moi fructífero”. “Para os que somos de alá e de aquí foi unha renión moi útil, porque moitas veces non sabemos a quen acudir cando xorde un problema”, afirmó.

La alcaldesa destacó la capacidad de las comunidades migrantes para conservar el contacto con sus raíces pese a la distancia. Recordó además que Boborás es uno de los municipios ourensanos con mayor vinculación histórica con México, junto a Avión y Beariz, fruto de décadas de emigración y del empeño de muchas familias por mantener vivas sus raíces. “Muchas familias vive hoy a caballo entre ambos países y han sabido transmitir ese sentimiento de pertenencia a sus hijos y nietos”, expresó.

Torres avanzó que el Concello estudia organizar un encuentro similar con representantes consulares de Panamá, otro de los países con una importante presencia entre las familias emigrantes del municipio.