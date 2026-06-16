Dolores y José Ramón, vecinos de Boborás, huyen de su casa entre humo y temor al fuego: “Non se respiraba máis ca fume”

Dolores Vázquez y José Ramón Rodríguez, un matrimonio de edad avanzada residente en Becoña de Arriba (Boborás), aldea en la que vivieron toda su vida, tuvieorn un fin de semana dramático y marcado por la tensión debido al voraz incendio que se aproximó a las casas de esta localidad, lo que les impulsó a marcharse junto a familiares en o Carballiño, por el temor a las llamas y al intenso humo que ponía en riesgo su salud, especialmente la del varón debido a sus problemas coronarios.

La decisión de abandonar su hogar no vino precedida de una orden oficial de desalojo por las autoridades, sino del más puro instinto de supervivencia frente a la asfixia. “As autoridades non nos dixeron ‘desaloxen’, foi anosa iniciativa, porque en realidade aí respirabamos mal”, relata la mujer, que indicó que llamaron a familiares para que los fuesen a buscar.

Su marido confirma la angustia de aquellos instantes decisivos en los que “non se respiraba máis ca fume”. En una zona rural donde la población está fuertemente envejecida, la sensación de vulnerabilidad se multiplicó exponencialmente frente al avance de las llamas. Pese a las reticencias iniciales de él por abandonar las pertenencias de toda una vida, la prioridad estaba clara: “O meu home non se quería ir por estar cerca das cousas, pero primeiro é a vida, logo o que sexa”.

Hablamos con Dolores y José Ramón sobre el incendio de Boborás: "Non se respiraba máis ca fume”

Tras permanecer durante la noche del sábado al domingo en Carballiño, regresaron con el miedo en el cuerpo el domingo a las 23,00 horas a su hogar, con el temor de que el fuego hiciese destrozos y todavía con el miedo en el cuerpo, mientras que les cuesta comunicarse con sus allegados por la falta de línea telefónica en la zona debido al incendio.

Esta situación también provocó que los núcleos de Becoña de Arriba y de Abaixo se uniesen más que nunca. Algunos residentes de Becoña de Abaixo -aldea menos afectada- acogieron a sus vecinos durante la noche del domingo ante el intenso humo que no podían soportar.