Los conductores urgen arreglar un tramo de la N-536 en Carballeda de Valdeorras

Los usuarios de la carretera N-536 apremian el arreglo del firme en el tramo próximo a Sobradelo (Carballeda de Valdeorras), donde los baches afectan al ancho de la calzada. Es un tramo de varios cientos de metros, localizado en la zona por la que discurrirá el enlace entre la N-536 y la N-120, o circunvalación de O Barco, según recuerdan en el Concello de Carballeda. Los problemas se arrastran desde hace meses y llevan a no pocos conductores a elegir el vial de Éntoma para viajar de O Barco a Sobradelo.

Por esa carretera circula una media diaria de 2.526 vehículos, según los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tomados a la salida de Viloira (O Barco). La mayoría son turismos (2.439), pero también hay mucho vehículo pesado por ser el acceso principal a la cuenca pizarrera (87 vehículos, tres de ellos de transportes de mercancías peligrosas).

En el sector del transporte ya hay voces que plantean cortar el tráfico para reclamar la reparación del firme

“É máis que horrible; rompen suspensións, rompen todo”, afirma un empresario del sector del transporte refiriéndose al criticado tramo. Añade que en el colectivo de transportistas “xa pensamos en cortar a estrada varias veces”.

Desde la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), su presidente, Carlos Terán Búa, indica que en la próxima reunión de la Confederación Empresarial de Ourense en materia de infraestructuras pondrá sobre la mesa el estado en que se encuentra el citado tramo y también preguntará “cuándo se prevé la finalización de la circunvalación”.

La alcaldesa de Carballeda, María del Carmen González, se une a las quejas. “Es el proyecto de la circunvalación que lleva años y se le dijo un montón de veces al Ministerio”, dice. Seguidamente recuerda que “es el único acceso del grupo escolar y está en un estado lamentable” y añade que los baches “ocupan la calzada completa y provoca peligro” y el tráfico de pizarra “está entrando por una zona peligrosa. Ya hubo varios accidentes”.