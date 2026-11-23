Un grupo de seis alumnos de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de A Coruña visitó este viernes varias instalaciones pizarreras de Valdeorras para conocer de primera mano el proceso productivo del mineral.

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La expedición, formada por tres ingenieros de caminos y tres arquitectos que cursan el Máster Universitario en Edificación Sostenible, observó la explotación minera de Cafersa en Riodolas, y la fábrica de transformación de Cufica en Sobradelo, donde conoció las distintas fases de extracción y elaboración de la pizarra. La actividad daba continuidad a la jornada formativa ya celebrada en A Coruña.