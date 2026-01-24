LA COMISIÓN DE FIESTAS
Sampaio anima a degustar cocido en carpa calefactada
LA COMISIÓN DE FIESTAS
La asociación de vecinos de la aldea de Sampaio, en la parroquia de Piñeiro (Maside), está ultimando los detalles para la tradicional fiesta en honor a San Pablo.
Desde hace ya 18 años, la fiesta en honor al santo se transformó también en una fiesta gastronómica, que cada año recibe a cientos de personas para comer el cocido.
Según explica Secundino Álvarez Fernández, presidente de la asociación de vecinos, y uno de los integrantes de la comisión de fiestas, “antes a xente viña máis polas misas, pero agora o cocido tamén atrae os amantes do bo comer”. Explica Secundino que, por 23 euros, la gente puede disfrutar de un cocido completo con bebida y postre, siendo la comida este domingo, a las 14,30 horas.
Desde hace 18 años, se mezcla la fiesta gastronómica del cocido con la religiosa en honor a San Pablo, en sampaio
Antes de la comida, los devotos podrán asistir a alguna de las misas en honor a San Pablo, desde las 09:00 a las 14:00 horas, siendo la última de ellas, la que comienza a las 13,30, la misa cantada.
Tras las misas, tiene lugar uno de los eventos más esperados y que le da una mayor singularidad a esta fiesta. Se trata de una subasta de productos de la tierra que tiene mucha aceptación por parte del público. Explica Secundino que “antes esa poxa era coa que se financiaban as festas, pero agora o que se recada ten só un valor anecdótico, xa que aquí cada vez menos xente traballa no campo”.
Una de las quejas de Secundino es que en los pueblos apenas queda ya gente, y así cada vez resulta más difícil financiar este tipo de eventos. Según explica Secundino, “se non fora porque nos movemos moito, e conseguimos que moita xente de fóra da parroquia colabore, aquí xa non poderíamos ter unha festa con orquestas grandes como traemos”.
A pesar de la despoblación, el presidente de la asociación dice estar contento, “porque o ano pasado sumamos dous veciños, e xa os temos participando nestes eventos e axudando a organizar as festas”.
El año pasado, que el presupuesto era algo más elevado, llevaron a la Orquesta Paris de Noia. A pesar de tener menos ingresos este año, el caché sigue estando alto, con la presencia de la emblemática orquesta gallega Fania Blanco Show, hoy sábado. También en el día de hoy, habrá un pasacalles y un DJ, mientras que mañana domingo, dispondrán de un dúo que amenizará la comida y la sobremesa.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LA COMISIÓN DE FIESTAS
Sampaio anima a degustar cocido en carpa calefactada
FESTIVAL MÁXICO SAN JUAN BOSCO
O Carballiño se abrirá a la magia el 30 de enero
UN MONTE COMUNAL
Las vías de evacuación en Carballiño, prioridad para el rural
Lo último
A hermanos Villar
DIARIOS DO PASADO
Escavacións arqueolóxicas nas orixes de Ourense: o edificio do Museo Arqueolóxico
CONVERSACIONES DE PAZ
Abu Dabi acoge los diálogos entre Rusia, EEUU y Ucrania
CLAVE GALICIA
Ajos