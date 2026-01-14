Vecinos de Macendo se unen para mantener viva su fiesta

La parroquia de Macendo, formada por 15 aldeas del concello de Castrelo de Miño, celebra los próximos 16 y 17 de enero las tradicionales Festas de San Antonio, en las que la gastronomía, la cultura y los productos locales son protagonistas. La tradición marca que cada año los vecinos de una de las aldeas organicen la festividad de San Antonio y la de la Virgen María y San Roque, el 15 y 16 de agosto, pero el envejecimiento de la población y la pérdida de habitantes dificultan que se mantenga este sistema. Por ello, una comisión con cuatro representantes de distintas aldeas, Odilio Gómez, Antonio Sousa, Francisco Pérez y Avelino Pazos, darán el paso de asumir la organización de ambos festejos este año, animados por sus vecinos, y con el fin de mantener su tradición festiva.

Así, la programación de actividades comienza el viernes 16 a las 16,00 horas, con la procesión y la tradicional bendición de los campos, uno de los actos más simbólicos de la festividad de San Antonio, que estará acompañado por la música de la charanga de Bande.

A partir de las 20,00 horas se celebrará una cena popular con productos de la tierra, en la que los asistentes podrán degustar lacón, callos y chorizos, acompañados de vino de bodegas y colleiteiros de la D.O. Ribeiro. La jornada del viernes se completará con actuaciones musicales en el campo de la fiesta, con la participación de la charanga, un grupo musical y un DJ, en una carpa climatizada que permitirá disfrutar de la noche con comodidad.

Garbanzos con orella

El sábado 17 continuará la programación con la misa solemne y la procesión a las 12,00 horas, acompañadas por el grupo de gaitas Castrodeallo, que también animará la sesión vermú.

Por la noche, a partir de las 21,00 horas, se celebrará la segunda edición de la Festa Gastronómica dos Garbanzos con Orella, una iniciativa que se incorporó como novedad el año pasado y que tuvo una excelente acogida entre vecinos y visitantes, consolidándose ahora como una de las citas destacadas del programa, según los organizadores. La música volverá a ser protagonista con distintas actuaciones, cerrando la jornada el DJ Mario.

Durante ambos días se realizarán sorteos de lotes de vino de la D.O. Ribeiro y de aceite de oliva virgen extra producido en el propio municipio, además de otras sorpresas.

Los cuatro vecinos que integran la Comisión de Festas agradecen el apoyo de vecinos, amigos y empresas, subrayando que la colaboración colectiva sigue siendo fundamental para mantener vivas las tradiciones de Macendo, que prolongarán organizando también las próximas fiestas de verano.

