No deberíamos necesitar ver cómo la vida de alguien cambia en 23 minutos para darnos cuenta de la suerte que tenemos. De los abrazos que damos por hechos, las llamadas que dejamos para después y las personas que creemos que siempre estarán ahí. Qué injusta e imprevisible es la vida, y qué poco conscientes somos de todo lo que tenemos hasta que nos damos cuenta de que podríamos perderlo.

Y mientras intentamos comprenderlo, Urda nos recuerda que sigue habiendo humanidad. Hace apenas unos días, una dana inundó sus calles. Sus vecinos todavía limpiaban el barro e intentaban recuperar la normalidad cuando dejaron a un lado sus propias heridas para ayudar a quienes lo necesitaban. Porque, a veces, quienes también necesitan una mano son los primeros en tenderla.

Un pueblo de apenas 2.500 habitantes que, aun teniendo heridas por cerrar, ha demostrado que la solidaridad no entiende de tamaños.

Quizás no podemos controlar lo que ocurre en 23 minutos, pero sí podemos decidir cómo vivimos los que tenemos. Que no tengamos que vivir una despedida para comprender el valor de un encuentro. Que no esperemos a que alguien falte para decirle cuánto lo queremos.

Carla Buza Fernández

(Ourense)