CARTAS AL DIRECTOR
¿Jalo qué?
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Los españoles estamos acostumbrados a que nos conquisten.
Por nuestras tierras han desfilado íberos, celtas, fenicios, griegos, romanos… y un largo etcétera. Eso imprime carácter.
¿En qué se nota? En que damos por bueno cualquier festejo, costumbre o tendencia que venga de fuera de nuestras fronteras.
Ya nos resignamos a Papá Noel, no nos costó demasiado sumarnos al Oktoberfest pero lo que ha venido para quedarse es Halloween, o para los entrados en años el ¿Jalo qué?
Demonios, brujas y fantasmas han desbancado a palmatorias, cirios y arreglos florales. Las “cupcakes” horripilantes se han comido a los huesos de santo y el recuerdo a nuestros muertos tiene banda sonora con el “Thriller” de Michael Jackson sonando de fondo.
¿Qué será lo próximo? ¿El Holi, la fiesta de los colores de la India? ¿Songkran, la guerra del agua de Tailandia? ¿O el Gumboot Day, la fiesta de lanzar botas de Nueva Zelanda? Hagan sus apuestas.
Alicia Mira Pérez
(Ourense)
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