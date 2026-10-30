No hay palabras de consuelo ante la tragedia ferroviaria ocurrida ayer entre Los Yébenes y Urda. El dolor de los familiares de los 68 fallecidos estremece a cualquier ser humano. La imagen de los heridos y mutilados por este choque golpea la conciencia de todos los ciudadanos, y el miedo a viajar en tren vuelve a instalarse entre nosotros.

Es indignante que, después de lo ocurrido en Adamuz, no se haya realizado una auditoría independiente sobre el estado de la red ferroviaria. Es indignante que el Parlamento, en su conjunto, no exija esa garantía mínima para proteger la seguridad de los pasajeros.

Se reduce la velocidad, pasa el tiempo y, ahora, con tres sistemas de seguridad electrónica en funcionamiento, se atribuye la responsabilidad al operador que autorizó la reanudación de la marcha en régimen normal, en lugar de hacerlo a la vista.

Como siempre, la culpa parece ser de la informática; y, cuando hay un error, del señalado como «el causante».

Es indignante que un país que tanto ha presumido de su alta velocidad tiemble hoy ante tantos accidentes en un mismo año.

Echar balones fuera es fácil. Asumir responsabilidades corresponde al Ejecutivo nacional, máxime en pleno periodo electoral; pero eso sería pedir peras al olmo.

¿Para qué sirve un ministro de Transportes? ¿Y para qué sirve una democracia que ve morir a personas y no cambia nada para evitar que vuelva a ocurrir?

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)