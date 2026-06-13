La Región

La Región

Acto de graduación IES O Couto

Publicado: 14 jun 2026 - 00:50
Cartas al director en La Región.
Cartas al director en La Región. | La Región

O día 10 de xuño asistín como nai dun alumno ao acto de graduación de Bacharelato no IES O Couto, en Ourense. Quero agradecer ao profesorado e ao alumnado que participou na organización o seu traballo desinteresado.

Porén, como cidadá galega quero transmitir a miña decepción posto que a lingua propia da comunidade estivo completamente ausente nos numerosos discursos dos que puidemos gozar, quedando relegada a un papel diglósico e secundario que non se corresponde co afán normalizador do galego que se espera dun centro educativo galego.

Tanto na lexislación vixente coma nos numerosos plans e proxectos do centro figura a obriga de promover a valoración e difusión do galego entre alumnado e profesorado. Estes documentos deben ser efectivos e levarse a cabo, non ser meros trámites burocráticos.

Foi moi significativo o momento en que un alumno agradeceu (en castelán) ao profesor de Lingua e Literatura Galega o amor e respecto pola lingua que transmitiu nas súas clases. Neste momento a audiencia interrompeu o orador cun cálido aplauso. Daquela pensei que, quizais, non estivese tan soa.

Non desexo que a miña observación ensombreza un acto que, polo demais, foi impecable. Reitero, pois, o meu agradecemento a todas as persoas que nos dedicaron o seu tempo e esforzo.

Clara Doval Fernández (Ourense)

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