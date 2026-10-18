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Marcharse no debería ser la única opción
Se habla mucho de que los jóvenes somos el futuro, de la importancia de estudiar y de esforzarnos para conseguir nuestros objetivos. Sin embargo, pocas veces pensamos en lo que ocurre cuando, después de hacer todo eso, sentimos que tendremos que marcharnos para encontrar oportunidades.
Yo todavía estoy estudiando, pero ya me preocupa mi futuro. Me gustaría poder trabajar, independizarme y construir mi propia vida sin tener que alejarme de mi familia y de mi tierra. No descarto marcharme algún día, pero me gustaría que fuera porque yo lo decido, no porque siento que aquí no tengo suficientes posibilidades.
Me parece injusto que tengamos que plantearnos esta situación antes incluso de terminar nuestros estudios. No se trata de que no queramos esforzarnos, sino de poder confiar en que ese esfuerzo nos permitirá construir una vida digna sin tener que empezar de cero en otro lugar.
Ver cómo mi barrio se queda sin jóvenes da bastante pena. Con cada persona que se va, se pierden proyectos, familias y vida para el lugar.
Ermina Khan (Barcelona)
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