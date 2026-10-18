El Cromas, un ejemplo de lo que significa ser realmente un influencer

Vivimos en una sociedad en la que parece que el éxito se mide en seguidores, visualizaciones y «me gusta». Pero ¿nos hemos parado a pensar en lo que realmente significa ser influencer?

A menudo criticamos las redes sociales por el contenido superficial que consumimos en ellas. Sin embargo, detrás de una pantalla también hay personas capaces de convertir su voz en una herramienta para ayudar a los demás.

Un ejemplo es David Triay, conocido como El Cromas, un joven de tan solo 17 años que cuenta con 5,9 millones de seguidores en TikTok. Este 2026 pidió ayuda económica a sus seguidores porque su familia atravesaba una situación complicada. Tras someterse a una operación, no podía crear contenido con normalidad y su madre había dejado de trabajar para cuidarlo a él y a su abuela. La respuesta de sus seguidores superó sus expectativas. Sin embargo, su historia no terminó ahí: decidió aprovechar su visibilidad para impulsar una campaña solidaria destinada a la investigación del cáncer colorrectal, una enfermedad que había afectado a su abuela. Gracias a esta iniciativa, consiguió donar 32.000 euros al Instituto de Investigación Sanitaria de las Illes Balears.

Esta historia nos recuerda que detrás de cada seguidor hay una persona y que, detrás de cada pantalla, existe una oportunidad para cambiar las cosas.

Quizá no necesitamos más influencers, sino más personas conscientes de la responsabilidad que implica tener una voz que llega tan lejos. Porque influir no es solo conseguir que te miren, sino conseguir que algo mejore gracias a ti.

Carla Buza Fernández (Ourense)