Alcemos la mirada como lo hacía don Bosco

Amigos y amigas:

Nuestro obispo se alegra porque ciento veinte jóvenes de nuestra diócesis no tendrán que alzar mucho la mirada para ver al papa; en la Plaza de Lima les ha tocado una zona bastante cerca de León XIV, el papa con “un perfil extremadamente reflexivo y analítico”; el papa estadounidense, de ascendencia italiana, francesa, gallega, africana y criolla, que pasó, siendo joven sacerdote, por Ourense haciendo el Camino de Santiago.

Uno de los vaticanistas de mayor prestigio, Juan Vicente Boo (A Pobra do Caramiñal, A Coruña, 1954) le llama: “El papa de la nueva era”, un misionero y un intelectual que busca la paz y la unidad. Un papa que tiene enemigos, como el presidente de su propio país, como las grandes empresas petroleras estadounidenses, las grandes empresas tecnológicas, algunos sectores conservadores americanos, la Fraternidad San Pío X…

Nuestro mundo, que vive la “tercera guerra mundial a trozos”, necesita de León XIV y de su Iglesia como “hospital de campaña”. Hoy la Iglesia no quiere ser castillo dogmático, sino tienda de campaña, lista para moverse y curar las heridas del hombre contemporáneo, sin pedir el carné de identidad ni el credo religioso. Dicen que la visita tendrá tres ejes principales: la paz, la inmigración y la política. Llega dos semanas después de su primera encíclica, en la que reflexiona sobre cómo el avance de la inteligencia artificial debe poner al ser humano en el centro, y nunca reemplazarlo.

El alcalde de Madrid le entregará la llave de oro de la ciudad “como testimonio de afecto, admiración y cariño”. Y nosotros, como testimonio de afecto, admiración y cariño, le escucharemos estos días en los que nos animará a ser artesanos de acogida y de paz, en nuestro caminar en tiempos de la inteligencia artificial. Haremos como Don Bosco, que, hablando del papa decía: “Un deseo del papa es una orden para mí”.

Amigos y amigas, Don Bosco (promotor del deporte en la enseñanza), León XIV (seguidor del Maestro de los Jóvenes) y nosotros (capitaneados por el pontino Xulio C. Iglesias) felicitamos hoy a la UD Ourense, al Deportivo de A Coruña y al Real Club Celta de Vigo, por ser modélicos para los jóvenes que los admiran. Ellos son ejemplo de alzar la mirada para ser artesanos de acogida, esfuerzo, paz. Y no tardaremos en felicitar a la selección española, porque serán modelo para nosotros de alzar la mirada.

Adolfo Requejo Rodríguez (Ourense)